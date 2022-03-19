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中職／「我有這個榮幸？」王威晨驚喜躍上防疫宣導短片

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
中信兄弟隊球星王威晨躍上衛福部防疫宣導影片，讓許多象迷驚喜。 截圖自影片
中信兄弟隊球星王威晨躍上衛福部防疫宣導影片，讓許多象迷驚喜。 截圖自影片

中信兄弟隊球星王威晨躍上衛福部防疫宣導影片，讓許多象迷驚喜，他笑說剛接到邀約時，自己也嚇到：「蛤真的假的，我有辦法？」1分鐘的廣告，約耗時2小時拍攝完成，收穫這次寶貴經驗，王威晨笑說：「感謝政府」。

王威晨拍攝的防疫宣導影片在昨天上線，引起球迷驚呼，他透露是在2月期間拍攝，當初接到邀約時有意外，「想說我有這個榮幸嗎？」也期待著何時會在電視上出現，笑答：「前陣子是淑芳阿姨（陳淑芳）」。

「拍了快2小時，錄了快10次。」王威晨透露，對他來說最難之處在於尺度的拿捏，他一開始以為要很正經，但被說太嚴肅，放鬆拍又變太鬆，「需要的感覺是，很平常地和大家說話，請大家一起做，不能太笑、又不能太不笑。」

被問到推薦隊上哪位隊友也適合拍攝防疫宣導影片，王威晨被難倒了，旁人幫出主意的詹子賢，他說：「不能太開玩笑的感覺啦！」至於總教練林威助，他也覺得有難度，理由是「助總太嚴肅了」，想了一想建議交給領隊劉志威，。

王威晨 中信兄弟 詹子賢

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