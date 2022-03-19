中職／猿隊首戰先發3土1洋 候選名單包括陳冠宇

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
樂天桃猿3土1洋都有機會扛下首戰先發，包括去年以第一指名入隊、尚未兌現身價的左投陳冠宇。 中央社
樂天桃猿3土1洋都有機會扛下首戰先發，包括去年以第一指名入隊、尚未兌現身價的左投陳冠宇。 中央社

樂天桃猿隊為今年5隊最晚開季，目前先發投手調整進度幾乎都已達5局、90球以上，3土1洋都有機會扛下首戰先發，包括去年以第一指名入隊、尚未兌現身價的左投陳冠宇

猿隊連續兩年未獲冠、亞軍球隊欽點當對手，賽季在4月5日才在桃園球場迎來首戰，屆時已是中信兄弟隊的第4場比賽。

猿隊（含前身第一金剛、La New熊、Lamigo桃猿）隊史以洋投扛開幕戰居多，少數例外僅有2003年梁如豪、2009年吳偲佑、2020年王溢正，3人都取得勝投，今年目前還有3位本土投手在候選名單中。

被問到首戰先發投手，總教練曾豪駒回應：「3土1洋」，包括黃子鵬曾仁和、陳冠宇及洋投中調整進度較快的狂威。至於去年季末投出驚奇的小將林子崴，並未在候選名單，曾總直言，目前開幕戰先發對他來說「還太早」。

黃子鵬預計在明天登板，曾仁和上一場出賽遭強襲球擊中右腳踝，傷勢並無大礙，隔天就能正常走路，預計在下周二或三會出賽，猿隊計畫等這一輪先發投完後再做定奪。

王溢正去年失去先發位置，今年在春訓持續朝先發調整，至於開季後的定位，曾豪駒表示，今年看他的身體狀況、球速都比去年更好，會再觀察他的熱身賽狀況後再設定。

曾仁和 陳冠宇 黃子鵬

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