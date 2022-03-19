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中職／若李振昌趕不上開季 助總點名4人把關最後防線

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
中信兄弟終結者李振昌尚未開始出賽，能否趕上開季存隱憂。 中央社
中信兄弟終結者李振昌尚未開始出賽，能否趕上開季存隱憂。 中央社

中職官辦熱身賽今天開打，意味各隊備戰進入尾聲，身為衛冕軍的中信兄弟隊，在戰力上最顧慮哪一環？總教練林威助直言：「棒球最擔心的部分，都是投手。」王牌投手德保拉的調整進度落後，終結者李振昌尚未開始出賽，能否趕上開季都存在隱憂。

兄弟原本規畫德保拉在官辦熱身賽第2或3場登板，現在確定明天的第2戰來不及，下周能否登板也不確定，林威助表示，「德保拉最近調整進度比較慢，還要再看他的狀況，才知道下周會不會上。」反倒是原本評估進度落後的泰迪，近期看來有在狀況內。

兄弟將在4月2日的開幕戰出戰統一獅隊，助總還不急著決定先發投手，直言「還太早」，把自家朝先發調整的投手都唸了一遍，人人有機會。

另一道隱憂出現在後防，李振昌去年季後進行骨刺清除手術，原本評估趕不上開季，現在進度雖超前，但畢竟尚未出賽，難以斷言能否趕上開季，兄弟也須為第9局準備備案人選。

林威助指出，第一個替代人選當然是吳俊偉，但他近幾年在熱身賽的調整狀況都不是特別好，若他無法扛下關門任務，黃恩賜、楊志龍、象魔力也都是選項。

林威助表示，「象魔力去年在後援感覺狀況比較穩定，但畢竟去年來到台灣時間不多，調整也沒有很到位，今年是以先發調整，但如果球隊有需求，會再和他溝通。」

當家一壘手許基宏近期在一軍熱身賽消失，助總也解釋他的近況，許基宏因近期右手肘不適，暫時休兵幾天，昨天、今天已在二軍恢復出賽，若無後續問題，不致影響到開季。

林威助 德保拉 許基宏

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