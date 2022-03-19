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中職／1秒拒絕邀約 平野惠一拗不過助總奪命連環call

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
中信兄弟隊日籍打擊教練兼任野手統籌教練平野惠一，今天完成全部隔離程序，加入團隊練球 圖/中信兄弟提供
中信兄弟隊日籍打擊教練兼任野手統籌教練平野惠一，今天完成全部隔離程序，加入團隊練球 圖/中信兄弟提供

中信兄弟隊日籍打擊教練兼任野手統籌教練平野惠一，今天完成全部隔離程序，加入團隊練球，回想去年總教練林威助的電話打來，他二話不說拒絕邀約，卻在奪命連環call後轉念，現在來了台灣後更愛台灣，直呼：「I love Taiwan」，更笑稱要以取得雙重國籍為目標。

平野在選手時期效力阪神虎隊5年，與林威助曾是同期隊友，去年在他正打算讓職涯按下暫停鍵，休息、充電之際，卻接到助總的來電。

「我馬上就拒絕林桑，我不要。」平野解釋，「去年底是我進日職以來首度脫下戰袍，想要休息、充電一下。」為何最終轉念？他說：「林桑奪命連環call，也有感受到球團、林桑的誠意。還有一件事是感謝311對日本的支援，收到很多台灣人的幫忙，想來盡一份心力。」

投入團隊練球後，平野感受最深的是，他所看到的兄弟不像去年拿到冠軍的球隊，「選手還是帶著緊張感，為了力拚二連霸，是氣勢很好的球隊。」

平野透露自己的帶兵哲學，把每個選手一舉一動都放在眼裡，「我的帶兵理論是每天都很仔細觀察每個選手，要讓選手知道我有在看。今天就有發生過，我有提醒一名選手一件事，他的反應就是你怎麼會知道。」

至於目前有沒有選手主動向他請教事情？他笑說一來因為語言隔閡，二來因為自己是助總找來的，「大家印象是和林桑一樣可怕，但其實我一點都不可怕。」

投入兄弟陣營，平野有野心，期望讓每位選手都變得更好，讓助總有「我該用誰」的煩惱，也希望協助林威助成為中華隊教頭，還想讓更多兄弟球員進入中華隊，「多一個人也好，互相感染之下，整體戰力也會提升。」

林威助 中華隊 阪神虎

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