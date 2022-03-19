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日職／王柏融連14打數無安打 洋砲競爭中居劣勢

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
柏融連14打數未敲安，打擊率持續下滑中。 截圖自ふくださん推特
柏融連14打數未敲安，打擊率持續下滑中。 截圖自ふくださん推特

旅日台將吳念庭王柏融今天都上壘兩次，效力西武隊的吳念庭1安打、1保送，而火腿隊的王柏融則是1保送、1次失誤上壘，王柏融連14打數未敲安，打擊率持續下滑中。

西武隊今天靠著山川穗高的再見安打以6：5擊敗養樂多，擔任先發第七棒、三壘手的吳念庭3打數敲出1安打，在官辦熱身賽的打擊率回升到1成94。

吳念庭今天前3打席都對上養樂多隊先發左投高橋奎二，2局下先敲出左外野飛球出局，4局下則是將148公里速球敲成左外野安打，並靠著鈴木將平的安打跑回全隊第4分，5局下則選到4壞保送。

8局下吳念庭的最後打席被養樂多隊右投清水昇三振出局，今天總計敲出1安打，另有1次保送、1次三振。

而火腿隊今天靠著8局下攻得5分以6：4逆轉擊敗橫濱隊，王柏融雖然在球迷票選下，在主場以先發第七棒、指定打擊之姿出賽，但總計2打席1打數無安打，另有1次保送上壘。

王柏融在2局下的首打席選到四壞保送，5局下則敲出游擊方向滾地，因對手失誤而上壘，7局下被換下，由另名洋將艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）取代打擊，官辦熱身賽連14打數無安打，打擊率下滑到0.083。

火腿隊另兩名洋砲表現更亮眼，艾爾坎塔拉替補上來首打席就敲安，總計2打數2安打，在8局下的逆轉秀中貢獻了2分打點，熱身賽打擊率3成75；努涅茲（Renato Nunez）則是代打1打數1安打、1打點，熱身賽打擊率5成整。

火腿前7局打完以1：4落後，8局下2出局、滿壘的進攻機會，努涅茲（Renato Nunez）上場代打敲出中外野安打，帶有2分打點，石井一成再補上1支安打追平比數，艾爾坎塔拉用一支二壘打敲回2分，成為勝利打點。

王柏融 吳念庭

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