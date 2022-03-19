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中職／猿戰力外成他隊寶庫 曾總期待對決預告「打爆」

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
樂天桃猿隊去年的戰力外名單，成為今年各隊補強寶庫，總教練曾豪駒喜見選手延續生涯，但也預告要打爆昔日子弟兵。 中央社
樂天桃猿隊去年的戰力外名單，成為今年各隊補強寶庫，總教練曾豪駒喜見選手延續生涯，但也預告要打爆昔日子弟兵。 中央社

樂天桃猿隊去年的戰力外名單，成為今年各隊補強寶庫，總教練曾豪駒也笑說：「沒想到我們這隊這麼搶手」。他指出選手們歷經危機感，嘗試改變、新的訓練方式，加上多數都還年輕，是他們能在他隊延續生涯的關鍵，他也期待本季的對戰、預告「打爆」。

猿隊去年共10人放在戰力外名單，扣掉自請離隊、轉戰富邦悍將隊的詹智堯，以及轉職的林家峰，剩下8人已有5人找到新東家，陽耀勳、洪聖欽都獲悍將隊延攬，吳丞哲、江國謙前進統一獅隊，劉昱言在近期通過味全龍隊的測試，確定獲得留用，賴智垣也還留在龍隊的候選名單上。

遭猿隊釋出的選手，多數在其他球隊成功延續職棒生涯，曾豪駒也為他們的未來路抱持期待，他說：「為他們高興，還可以在場上為自己夢想打拚」

曾豪駒指出，有時選手在一個球隊機會漸少，但在其他球隊還能找到他們的價值，「機會或許會降臨在你身上，還是需要你自己去把握住。」他點出，這幾名選手多數都還年輕，經歷釋出，危機感出現、改變心態，也去嘗試新的訓練，或許就會開啟新的機會，「能找到方向，就是好事。」

多位前猿將找到新東家，本季將會頻繁上演對決前東家的戲碼，曾總也預告：「沒關係，我們還是會打爆他們。」他笑說，選手有想要封鎖樂天的企圖，他們也一樣會有要打爆對手的想法，「你有企圖心，我們也有企圖心，這樣比賽才會精采。」

曾豪駒 樂天桃猿 陽耀勳

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