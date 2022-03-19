日職／球迷投票陣容 王柏融擔任第七棒、指定打擊

日本職棒火腿隊監督新庄剛志提出的「讓球迷票選先發」構想，在官辦熱身賽先試行，今天對上橫濱隊的先發野手就是由球迷選出，而台灣好手王柏融擔任指定打擊。

新庄剛志去年季後剛接掌火腿隊兵符時就曾透露，今年賽季中可能會有比賽的先發打線是參考「球迷票選」，結果熱身賽先測試，從3月4日開始在火腿官網開放球迷投票，決定19日的先發陣容。

由於投手關係到調整進度不開放投票，其餘9名野手交由球迷決定，僅票選守備位置，棒次仍由教練團安排，另外不能在不同守備位置都「灌票」給同一人。

投票在13日截止，投票總數為6萬4448票，今天的先發陣容揭曉結果，雖然未公布球員得票數，不過新庄剛志透露棒次是按照人氣順序安排，第一棒就是最有人氣者，「人氣也很重要，我想選手也很想被選到」。

今天火腿隊1到9棒依序是右外野手萬波中正、一壘手清宮幸太郎、中外野手淺間大基、捕手清水優心、左外野手今川優馬、游擊手水野達稀、指定打擊王柏融、二壘手渡邊諒、三壘手佐藤龍世，代表王柏融的人氣不錯。

不過由於近期如近藤健介等主力受傷關係，新庄剛志也表示，如果該守位人氣第一名的球員無法出賽，就由同守位第二名的遞補。