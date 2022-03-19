韓職／酒駕誤事3年沒球打 姜正浩回鍋英雄隊

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

因多次酒駕肇事、形象重創的前海盜韓籍球星姜正浩，如今獲得重生機會，韓職英雄隊正式宣佈以底薪3000萬韓元簽回，前提必需服完一年球監，2023年才能重回賽場。

姜正浩2014年效力英雄隊繳出單季40轟後，隨即前往大聯盟挑戰，在海盜隊表現不俗，獲得國聯新人王票選第三的肯定，卻在2016年酒駕肇逃，也是第三度酒駕被抓，隨後被判刑、無法取得美國簽證出賽，在2019年季中就慘遭海盜釋出。

一度想返韓打球的姜正浩，在外界輿論壓力下，老東家英雄隊也不敢輕易簽下合約，職棒生涯看似就此結束。但據韓媒《Naver Sports》報導，英雄隊決定給這名酒駕慣犯延續職涯的機會。

英雄隊高炯旭團長透露與姜正浩通了3次電話，才達成這次的協議，「以過去前輩的看法，希望能再給姜正浩重返球場的機會。」並表示因判刑已超過3年不得回來球場，經過這段時間應該有學到教訓、好好反省了。

雖已達成合約，但韓職英雄隊規定姜正浩需服完一年的球監，將禁止參加球隊任何活動，預計要等2023年才能看到姜正浩上場亮相，到時已35歲的他能否再繳出昔日身手，令人拭目以待。