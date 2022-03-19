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中職／首位行使FA被砍薪 林益全發文自勉
去年提出自由球員申請的林益全，今年被減薪2.5萬，以月薪70萬外加激勵獎金再度續留富邦悍將，成為史上第一位遭到扣薪的自由球員引發討論。他今天也在臉書發文，網友解讀為是吐露心聲，他的妻子林家嘉也留言打氣。
林益全上季敲出111安、52打點為全隊最多，但打擊率2成86則創下生涯低點，雖然繳出的數據與過去幾年相比略為遜色，但仍屬陣中核心打者，季末也獲最佳指定打擊肯定。
但在富邦悍將公布全隊談薪結果來看，林益全均薪從去年72.5萬元減為月薪70萬，成為首位行使自由球員卻被砍薪的選手，過去行使FA最差的情況也僅有陳禹勳以58萬元持平續留樂天桃猿。
但林益全合約再加上激勵獎金，總值還是較去年高，仍為悍將隊薪資最高的野手。對於減薪一事他也在社群抒發心情，「不是選擇一條好走的路，而是走好你選擇的路。」，球迷們也紛紛在貼人底下替他加油打氣，包含他的妻子林家嘉也留言「加油，相信你，走好你選擇的路。」。
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