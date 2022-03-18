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日職／王柏融連13打數未敲安 打擊率掉到0.087

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融。 擷圖自推特
王柏融。 擷圖自推特

效力日本職棒火腿隊的王柏融今天先發3打數無安打，打擊率跌破1成，不過鎮守一壘有自力雙殺演出，火腿受制於東克樹，以1：6落敗；西武隊的吳念庭在後段替補上場，1打數未敲安。

火腿今天與橫濱隊之戰，王柏融擔任先發第八棒、一壘手，面對橫濱先發左投東克樹3打數盡墨，3局下首打席遭到三振，4局下雖然打出強勁平飛球，卻剛好進入布陣被二壘手接殺，7局下則敲出右外野飛球出局。

8局上火腿換上清宮幸太郎守一壘，王柏融退場休息，總計3打數無安打，近期已連續13打數沒敲安，打擊率下降到0.087，在官辦熱身賽累積11場出賽僅敲出2安。

不過今天王柏融在守備端有表現，7局上火腿因游擊傳球失誤而讓柴田龍拓站上一壘，下一棒楠本泰史敲出的強勁平飛球被王柏融沒收，隨後自採壘包刺殺回壘不及的柴田，化解危機。

橫濱先發投手東克樹今天壓制火腿打線，7局被敲出5支安打、丟掉1分，另有7次三振；橫濱打線以宮崎敏郎4打數3安打表現最亮眼，桑原將志2安打包括1發陽春砲。

西武隊今天與養樂多以1：1握手言和，吳念庭在7局上上場遞補中村剛也的守備三壘，到9局下等到打擊機會，作為首名打者，吳念庭將大西廣樹的指叉球敲成投手方向滾地，在一壘被刺殺出局，總計1打數無安打，打擊率微降至1成79。

火腿 王柏融

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