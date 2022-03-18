中職／兄弟主題日續演龍象大戰 上半季門票23日開賣

中信兄弟隊今天公布上半季主題日，也提前預告，集滿開幕周及所有主題日印章有特殊禮品可兌換，上半季主場門票將在3月21日開放會員優先購票，3月23日全面開放。

延續去年封王熱，今年中信兄弟4月2日到3日將於主場洲際棒球場揭開序幕，「台灣最強」主題日邀請球迷帶著這股士氣，迎向二連霸，內野進場皆可領取「2022中信兄弟主題日集章手冊」，集滿所有主題日印章，將可於今年最後一個主題日領取「2022紀念球與球座組」。

4月23日到24日「We are family」主題日，由中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊及中信飛牡蠣電競戰隊合體，齊聚洲際棒球場。

5月7日到8日「洲際有ㄍㄨㄢˋㄍㄨㄢˋ」寵物主題日，除了狗狗之外，一樣會開放貓皇進場，主題日兩日寵物進場，要在「中信兄弟購票網－汪喵區」直接購買門票，區分一壘的汪汪區及三壘的喵喵區。

5月28日到29日「PILI BROTHERS霹靂兄弟之魔吞傳奇」中信兄弟將再次聯手「霹靂布袋戲」推出聯名主題球衣與一系列商品。

6月11日到12日中信兄弟再次攜手味全龍跨隊聯名合作「龍象大戰」主題日，去年龍象間的火花與激情，最原汁原味最熱血的傳統應援將再次上演，主題日內野座位壁壘分明，將分為一壘側主場應援團、三壘側客場應援團，味全龍主場賽事將另行公布。

中信球團也宣布將開放4月2日到7月3日主場賽事門票販售，不過6月11日到12日的「龍象大戰」詳細售票資訊另行公告。其餘賽事將於3月21日12：30在中信兄弟售票網、售票APP開放2022洲際季票會員優先購票，同日20：00開放2022猛象會、艾樂粉會會員購票，3月22日12：30起開放親子象會員與中信兄弟聯名卡購票，3月23日則全面開放購票。

【2022中信兄弟上半季主題日】@臺中洲際棒球場

平日主場皆為17:00開放進場

「開幕周：台灣最強！」

4/2(六) VS統一：開賽時間17:05、進場時間14:00

4/3(日) VS富邦：開賽時間17:05、進場時間14:00

「We are family」

4/23(六) VS統一：開賽時間17:05、進場時間14:00

4/24(日) VS樂天：開賽時間14:05、進場時間11:00

「洲際有ㄍㄨㄢˋ ㄍㄨㄢˋ」

5/7(六) VS統一：開賽時間17:05、進場時間14:00

5/8(日) VS統一：開賽時間14:05、進場時間11:00

「霹靂兄弟之魔吞傳奇」

5/28(六) VS富邦：開賽時間17:05、進場時間14:00

5/29(日) VS味全：開賽時間17:05、進場時間14:00

「龍象大戰」

6/11(六) VS味全：開賽時間17:05、進場時間14:00