聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／兄弟主題日續演龍象大戰 上半季門票23日開賣

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟2022年球季上半季主題日與開幕週。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟2022年球季上半季主題日與開幕週。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天公布上半季主題日，也提前預告，集滿開幕周及所有主題日印章有特殊禮品可兌換，上半季主場門票將在3月21日開放會員優先購票，3月23日全面開放。

延續去年封王熱，今年中信兄弟4月2日到3日將於主場洲際棒球場揭開序幕，「台灣最強」主題日邀請球迷帶著這股士氣，迎向二連霸，內野進場皆可領取「2022中信兄弟主題日集章手冊」，集滿所有主題日印章，將可於今年最後一個主題日領取「2022紀念球與球座組」。

4月23日到24日「We are family」主題日，由中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊及中信飛牡蠣電競戰隊合體，齊聚洲際棒球場。

5月7日到8日「洲際有ㄍㄨㄢˋㄍㄨㄢˋ」寵物主題日，除了狗狗之外，一樣會開放貓皇進場，主題日兩日寵物進場，要在「中信兄弟購票網－汪喵區」直接購買門票，區分一壘的汪汪區及三壘的喵喵區。

5月28日到29日「PILI BROTHERS霹靂兄弟之魔吞傳奇」中信兄弟將再次聯手「霹靂布袋戲」推出聯名主題球衣與一系列商品。

6月11日到12日中信兄弟再次攜手味全龍跨隊聯名合作「龍象大戰」主題日，去年龍象間的火花與激情，最原汁原味最熱血的傳統應援將再次上演，主題日內野座位壁壘分明，將分為一壘側主場應援團、三壘側客場應援團，味全龍主場賽事將另行公布。

中信球團也宣布將開放4月2日到7月3日主場賽事門票販售，不過6月11日到12日的「龍象大戰」詳細售票資訊另行公告。其餘賽事將於3月21日12：30在中信兄弟售票網、售票APP開放2022洲際季票會員優先購票，同日20：00開放2022猛象會、艾樂粉會會員購票，3月22日12：30起開放親子象會員與中信兄弟聯名卡購票，3月23日則全面開放購票。

【2022中信兄弟上半季主題日】@臺中洲際棒球場

平日主場皆為17:00開放進場

「開幕周：台灣最強！」

4/2(六) VS統一：開賽時間17:05、進場時間14:00

4/3(日) VS富邦：開賽時間17:05、進場時間14:00

「We are family」

4/23(六) VS統一：開賽時間17:05、進場時間14:00

4/24(日) VS樂天：開賽時間14:05、進場時間11:00

「洲際有ㄍㄨㄢˋ ㄍㄨㄢˋ」

5/7(六) VS統一：開賽時間17:05、進場時間14:00

5/8(日) VS統一：開賽時間14:05、進場時間11:00

「霹靂兄弟之魔吞傳奇」

5/28(六) VS富邦：開賽時間17:05、進場時間14:00

5/29(日) VS味全：開賽時間17:05、進場時間14:00

「龍象大戰」

6/11(六) VS味全：開賽時間17:05、進場時間14:00

6/12(日) VS味全：開賽時間17:05、進場時間14:00

中信兄弟2022年球季主場賽事票價表。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟2022年球季主場賽事票價表。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟 棒球 味全龍

延伸閱讀

中職／龍隊新洋砲抵台 IG秀國旗向球迷打招呼

中職／球迷敲碗的規章來了 官網揭開神秘面紗

中職／桃猿首創平日趴女孩化身OL 上半季票價也揭曉

中職／官辦熱身賽明開打 球評曹竣崵有望與子同框

相關新聞

中職／悍將調薪 陳鴻文、高國麟薪情好

富邦悍將隊全隊調薪完成，行使自由球員（FA）權利的投手陳鴻文，獲得超大幅度加薪16萬元，本季月薪66萬元衝上生涯新高，野...

日職／王柏融連13打數未敲安 打擊率掉到0.087

效力日本職棒火腿隊的王柏融今天先發3打數無安打，打擊率跌破1成，不過鎮守一壘有自力雙殺演出，火腿受制於東克樹，以1：6落...

中職／兄弟主題日續演龍象大戰 上半季門票23日開賣

中信兄弟隊今天公布上半季主題日，也提前預告，集滿開幕周及所有主題日印章有特殊禮品可兌換，上半季主場門票將在3月21日開放...

日職／火腿新洋投最愛七龍珠 獲MVP將表演龜派氣功

日職火腿4名新洋將今日出席加盟記者會，其中在大聯盟生涯累積24勝的前雙城投手甘特（John Gant）透露是日本漫畫七龍珠超級鐵粉，並幽默表示「若祝球隊拿下勝利，要在MVP頒獎台上表演龜派氣功。」展現

中職／林益全成FA減薪第一人 仍是悍將野手「薪」一哥

富邦悍將隊今天公布全隊談薪結果，林益全從前兩年均薪72.5萬減為月薪70萬，雖加上激勵獎金，合約總額有機會比去年高，但若...

中職／曾峻岳換約獲身價翻倍 仍是近8年新人王最小漲幅

富邦悍將隊20歲投手曾峻岳去年投出驚奇賽季，新人王的獎盃入手，確定為他加薪8萬，本季月薪15萬，身價翻倍成長，但放在近8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。