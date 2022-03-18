日職／火腿新洋投最愛七龍珠 獲MVP將表演龜派氣功

聯合新聞網 / 綜合報導
火腿新洋將甘特，透露自己是日本漫畫七龍珠鐵粉。 歐新社
火腿新洋將甘特，透露自己是日本漫畫七龍珠鐵粉。 歐新社

日職火腿4名新洋將今日出席加盟記者會，其中在大聯盟生涯累積24勝的前雙城投手甘特（John Gant）透露是日本漫畫七龍珠超級鐵粉，並幽默表示「若祝球隊拿下勝利，要在MVP頒獎台上表演龜派氣功。」展現風趣的一面。

大聯盟從勇士起步的甘特，先後轉戰紅雀與雙城，合計出賽39場，戰績5勝11敗、防禦率4.09。在6年的大聯盟生涯總計拿下24勝、防禦率3.89。今年則以1年2億4000萬日圓（約台幣5944萬元）合約轉往日職火腿隊。

在今日加盟記者會甘特（John Gant）表示從小就對日本漫畫、卡通極度感興趣，據日媒《daily》指出，甘特是日本漫畫七龍珠大鐵粉，過去也曾羨慕雙城前隊友日籍投手前田健太擁有七龍珠刺繡手套，最後他向前田健太要了一個並把手套帶來日本。

甘特也表示最愛劇中角色達爾，並想像他的招式一樣丟出極具威力的球，「我可能很難像達爾一樣丟出極具威脅力的球，但我會持續磨練，朝吉力克砲水準邁進。」對於幫助球隊拿下勝利的慶祝方式，他則有趣表示，「想在MVP頒獎台上表演龜派氣功。」

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