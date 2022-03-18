中職／林益全成FA減薪第一人 仍是悍將野手「薪」一哥

富邦悍將隊今天公布全隊談薪結果，林益全從前兩年均薪72.5萬減為月薪70萬，雖加上激勵獎金，合約總額有機會比去年高，但若只以月薪來看，仍是史上第一位行使自由球員（FA）權利後遭到扣薪的選手。

中職在2011年底出現首批符合FA資格球員，前10年合計15人次提出申請，洽談結果不論留隊或轉隊，只有加薪的案例，不曾出現扣薪。

2011年彭政閔拿到5年合約，月薪從50萬調整為55萬起跳，陽建福則從原本的月薪16.4萬，躍升為3年合約、月薪30萬起跳。2013年周思齊提出申請，原本月薪28萬，收下一紙5年合約，月薪從45萬起跳；2014年張建銘月薪從前一年的35萬調整為38萬。

2015年3人提出申請，林智勝、鄭達鴻都轉戰中信兄弟隊，林智勝原本月薪43萬，轉隊後的首年月薪60萬，後兩年達到120萬，鄭達鴻則從原本月薪35萬躍進為2年合約，月薪依序為42萬、46萬；原本最被擔心可能遭到扣薪的陳金鋒，最終價碼不減反升，以加薪5萬、月薪30萬的條件達成共識。

2016年2人提出申請，彭政閔從55萬加薪到70萬，王勝偉獲得2年合約，月薪從30萬加到38萬、42萬。

2020年6人提出申請，張志豪從月薪56萬漲為一紙平均月薪75萬的3年合約，周思齊從45萬進階為平均月薪65萬的3年合約。陳鏞基從60萬升級為3年合約，月薪70萬起跳，林琨笙從29萬漲為2年合約、月薪分別是32萬及36萬。賴鴻誠原本月薪26萬，以兩年約轉戰猿隊，月薪分別是38萬、41萬，唯一維持1年約的傅于剛，也從月薪14萬調整為20萬。

去年季後共4人行使FA權利，陳禹勳身價持平為58萬，陳鴻文獲得加薪16萬，本季月薪66萬，官大元尚未公布，但以去年奪下東山再起獎的回春身手只有可能加薪。

林益全去年敲出111安為全隊最多，推進連13年百安，但打擊率2成86也是生涯低點，本季月薪70萬，遭扣薪2.5萬，成為行使FA月薪卻變薄的第一人。

年份 球員 原本月薪 行使FA後第一年月薪

2011 彭政閔 50萬 55萬

2011 陽建福 16.4萬 30萬

2013 周思齊 28萬 45萬

2014 張建銘 35萬 38萬

2015 林智勝 43萬 60萬

2015 鄭達鴻 35萬 42萬

2015 陳金鋒 30萬 35萬

2016 彭政閔 55萬 70萬

2016 王勝偉 30萬 38萬

2020 張志豪 56萬 75萬

2020 周思齊 45萬 65萬

2020 林琨笙 29萬 32萬

2020 陳鏞基 60萬 70萬

2020 賴鴻誠 26萬 38萬

2020 傅于剛 14萬 20萬

2021 陳禹勳 58萬 58萬

2021 陳鴻文 50萬 66萬

2021 林益全 72.5萬 70萬

2021 官大元 16萬 尚未公布