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中職／曾峻岳換約獲身價翻倍 仍是近8年新人王最小漲幅
富邦悍將隊20歲投手曾峻岳去年投出驚奇賽季，新人王的獎盃入手，確定為他加薪8萬，本季月薪15萬，身價翻倍成長，但放在近8年來看，仍是加薪幅度最小新人王。
2020年選秀第7指名出身的曾峻岳，由於2.5年的保障合約包含一軍月薪7萬，造成他在談薪上難有著力點，球團肯定他在新人年的表現，願意與他換約，月薪從7萬調整為15萬，獲得翻倍成長，但仍是近8年新人王最少調薪幅度。
近年來球團給予新人王的調薪幅度不小氣，2014年藍寅倫從6萬變15萬，2015年許基宏從13萬調為22萬，2016年王柏融更是從月領10萬的菜鳥，直接飛越進入「50萬俱樂部」，寫下空前案例。
2017年的詹子賢從9萬漲到23萬，2018年施子謙從7.5萬調為19萬，2019年的陳晨威從7萬調為17萬，前年的林安可則從10萬暴漲為35萬，都用新人王獎座換來好「薪」情。
悍將隊史（含前身）前一位新人王，已要追溯至2009年興農牛隊時期的林益全，當時月薪從11萬調為22萬，曾峻岳是富邦入主以來首位新人王。
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