中職／悍將公布「薪」情 陳鴻文加16萬、月薪66萬衝新高

富邦悍將隊今天公布全隊談薪結果，陳鴻文去年展現先發、後援兩相宜的戰力，「薪」情最佳，獲得加薪16萬，今年月薪66萬，衝上生涯新高點；另一位行使自由球員（FA）權利的林益全，則小幅降薪為70萬，但合約總額高於去年，仍是隊上最高薪野手。悍將隊表示，合計有超過半數以上的本土球員獲得加薪肯定。

悍將隊去年全季僅打下勝率4成66、排名第4，戰績不盡理想，但繳出佳績的選手仍獲得大幅加薪肯定，投手以陳鴻文、野手以高國麟「薪」情最好。

陳鴻文去年出賽41場、100局，在先發輪值出現漏洞的情況下挺身而出，季後行使FA權利，雖未獲其他球隊出手，但悍將在談薪上展現誠意，為他大幅加薪16萬，月薪66萬突破生涯新高。

高國麟去年為悍將陣中最穩定輸出的打者之一，獲得加薪13萬，月薪大躍進為36萬；申皓瑋出賽111場寫下生涯新高，也獲得加薪7萬，本季月薪19萬。

3名選手減薪較多，林哲瑄從60降薪為53萬元；高國輝遭減薪6萬，本季月薪50萬，李宗賢同樣減薪6萬，本季月薪20萬。

牛棚投手群也多獲得加薪肯定，王尉永加薪8萬，新球季月薪23萬元。藍愷青加薪5萬，新球季月薪12.5萬元。吳世豪加薪4.5萬，新球季月薪12.5萬元。李建勲加薪4萬，新球季月薪12.5萬元。歐書誠與陳韋霖各加薪2萬，新球季月薪分別為12與9.5萬元。先發投手游霆崴加薪3.5萬，新球季月薪13.5萬。陳仕朋月薪23萬持平。張耿豪月薪從12萬調整至9萬元。江國豪月薪從19萬調整至15萬元

其餘野手方面，范國宸不受換球影響繳出生涯最高的9支全壘打，獲得加薪5.5萬的肯定，新球季月薪首度站上20萬元大關。王正棠加薪5萬元，新球季月薪17.5萬元。葉竹軒也獲加薪4萬元，新球季月薪12萬元。

楊瑞承、于森旭分別獲3萬、2萬的加薪肯定，新球季月薪均為12萬元。高孝儀加薪1.5萬元，新球季月薪17萬元。