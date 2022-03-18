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中職／龍隊新洋砲抵台 IG秀國旗向球迷打招呼
味全龍本季迎來擁有擁有美、日資歷的新洋砲龍德力（Ronny Rodriguez），他於今日抵台並在IG限時動態貼出台灣國旗寫下「Hi」，迫不急待與球迷們碰面。
龍德力曾在底特律老虎打了兩季，總計出賽146場，打擊率2成21、敲出19轟。去年則轉戰日本火腿、成為王柏融的隊友，共出賽50場，敲出24支安打、6支全壘打。
身兼多職的龍德力，過去也曾用「El Felino」藝名發行饒舌單曲，也曾經在加盟火腿的記者會上小秀一段。今日抵台的他，也附上台灣國旗向球迷們打招呼，展現親切的一面。
龍隊今年預計採取雙洋砲，但龍德力較晚來台，若加上隔離的時間，開季可能較難趕上。總教練葉君璋則表示，會先以三洋投布里悍、鋼龍、伍鐸，搭配野手鈦龍為主。
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