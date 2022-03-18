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中職／球迷敲碗的規章來了 官網揭開神秘面紗

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒聯盟會長蔡其昌火速兌現承諾，完整規章已在今天放上中職官網。 聯合報系資料照
中華職棒聯盟會長蔡其昌火速兌現承諾，完整規章已在今天放上中職官網。 聯合報系資料照

中華職棒聯盟會長蔡其昌日前透露，規章將在近日上線，向球迷公開、透明呈現，火速兌現承諾，完整規章已在今天放上中職官網，揭開這本等同是「「中華職棒憲法」的神秘面紗，聯盟也承諾將會持續修正，建構最合適的制度。

蔡其昌日前在直播節目中表示，知道很多球迷想看完整的中職規章，希望在今年開季以前，把完整規章放上中職官網，今天聯盟規章已在中職官網上線。

中職自1991年首次印製紙本規章，主要用於提供賽務人員、球團以及棒球記者等相關從業人員使用，不定期會針對修正的規章內容進行印刷再版。聯盟表示，「去年修訂包含自由球員分級制度等規章內容後，上周已完成2022年新版規章的印製，今天也正式公開上線在聯盟的官網，讓大家可以查閱。」

聯盟規章伴隨著中職走了33年，持續的修訂、強化，但隨著時空環境改變，已有部分內容不符時宜，聯盟也允諾將會持續修正，建構一套最適宜的制度。

聯盟規章網址

中職 中華職棒 自由球員

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