中職／桃猿首創平日趴女孩化身OL 上半季票價也揭曉

樂天桃猿隊今天公布2022年球季上半季主題趴，首創平日舉辦的上班族趴，樂天女孩也將化身為OL，另外全季預售票票價也一起揭曉，最貴是假日尊猿席的1000元，平日內野票價最低是350元。

樂天桃猿隊今年主場例行賽門票預售由全家便利商店獨家取得，上半季主場預售從3月26日(六）至6月29日(三)止，開賣當天下午3：30將於全家中壢青埔店舉辦預售見面會，由六位樂天女孩練習生及神秘球星一會球迷朋友。

在會員卡友優先購票後，3月26日17：00起在全家售票系統全面預售至每場比賽當日早上11點止(含快樂炒)，預售剩餘票券提供現場購票及兌換票兌換，現場不提供選位服務，如該場預售售罄則不提供現場售/換票。

猿隊上半季主題日從4月5日「Rise Up」開幕戰開始，9日與10日由樂天市場帶大家進入猿宇宙的世界，職棒首創NFT主題日，4月30日及5月1日全猿主場搖身一變成為玩具大展，與歐力士租車合作的玩具趴。

5月21日及5月22日則是第九年的伊萊克斯主題趴；6月11日、12日與知名日本動漫「新世紀福音戰士」合作，EVA即將降臨第1新桃園市；6月24日到26日則是動紫經典主題，第十屆新光動紫趴來到。

桃猿突破以往，今年特別舉辦平日的主題趴，提供上班族下班後的好去處，6月8日、9日、28日、29日樂天女孩上班成為OL；此外，4月22日讓10號隊友帶著心愛寵物來到球場，愛PET趴在周五重現；在地合作新企劃桃園日，也有四天在平日舉辦，讓市民一起支持棒球。

而猿隊今年單場票價也公布，平日內野全票350元，另有依座席不同的450、500、600、800元等價位，外野均一價200元，假日內野全票則是從450元起跳，另有500、600、700、1000元不等價位，外野則是300元，而動紫、阿迷等主題趴另有加價。

2022上半季全猿主場主題趴：

Rise開幕戰：4/5 (內野贈球員應猿巾隨機贈送全十五款)

樂天市場猿宇宙趴：4/9、4/10

歐力士租車玩具趴：4/30、5/1

伊萊克斯主題趴：5/21、5/22

EVA：6/11、6/12

新光動紫趴：6/24-6/26 (內外野全區加價並以售票系統資訊為主)

上班族趴：6/8、6/9、6/28、6/29

愛PET趴：4/22