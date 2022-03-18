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中職／官辦熱身賽明開打 球評曹竣崵有望與子同框
中華職棒官辦熱身賽將在明天兩地開打，味全龍隊與統一獅隊在台南棒球場交手，澄清湖球場則是樂天桃猿隊對上中信兄弟隊，ELEVEN體育台公布轉播表，OTT平台、Twitch也都會免費轉播官辦熱身賽完整20場賽事。
明天的龍獅大戰，ELEVEN推出主播陳捷盛搭配球評「曹大帥」曹竣崵，曹竣崵球員時期曾效力統一獅隊，兒子曹祐齊則是在去年季中選秀被味全龍隊選進，父子檔有機會同框。
樂天桃猿與中信兄弟之戰，則由主播陳雄威搭配球評「草總」謝長亨，今年官辦熱身賽共在斗六、澄清湖、台南、嘉義市四球場開打，五支球隊以賽代訓，利用官辦熱身賽調整到最佳狀態，也是各隊決定開季一軍球員的參考。
中職官辦熱身賽ELEVEN體育家族除了將帶來全部場次電視轉播外，網路平台部分也有ELEVEN SPORTS OTT以及最新合作的Twitch平台可以選擇觀看。
ELEVEN體育家族Twitch中職相關網址：
樂天桃猿 https://www.twitch.tv/elevensportstw
味全龍 https://www.twitch.tv/elevensportstw2
統一獅 https://www.twitch.tv/elevensportstw3
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