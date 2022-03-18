中職／「7搶2」勝出延續棒球路 劉昱言感謝味全龍肯定

味全龍隊的春訓測試球員「7搶2」競爭進入尾聲，左投劉昱言率先出線，昨天確定與龍隊簽下合約，劉昱言也透過臉書感謝球團與教練的肯定，讓自已能夠延續職業生涯。

劉昱言自2016年加入中職以來，出賽機會不多，一軍累計僅投了19.1局、防禦率8.84，去年球季結束後遭到樂天桃猿隊釋出，但受到味全龍隊邀請參加測試，最後獲得留用。

劉昱言在臉書上表示：「首先要先感謝味全球團跟教練的肯定，讓我有機會能夠延續職業生涯，在還沒簽約前的這段時間，每天都提醒自己要盡力做好每一件事情，讓自己在測試的這段期間不要留下遺憾。」

劉昱言去年球季結束後，找到前龍隊客座投手教練張立帆協助訓練，修正投球機制，幫助力量延續，在味全龍隊的重訓營也獲得不少幫助，更找回原本封印的變速球路。

劉昱言表示：「這段期間也很謝謝教練跟隊友的幫忙，不管是訓練上跟生活上都幫助我很多，不敢說現在的自己進步了多少，但我會繼續努力，盡我所有的能力來幫助球隊。」

劉昱言在最後也感謝過去效力的Lamigo、樂天球團，以及一路以來幫助過自己的人，還有支持的球迷、家人，「讓我能夠繼續在這條路上前進。今年也請大家多多指教了，謝謝。」

龍隊今年春訓邀請林羿豪、羅國華、葉國情、賴智垣、劉昱言、歐耀宗、林政賢等7人參加測試，其中歐耀宗、林政賢已確定出局，昨天簽下劉昱言補強左投戰力，最後一個人選以經驗豐富的林羿豪機會較高，而賴智垣也在考慮之列。