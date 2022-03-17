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中職／2022官辦熱身賽澄清湖開打！免費接駁車載你看比賽

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
為歡慶澄清湖棒球場即將成為職棒第六隊「台鋼雄鷹」在地主場，高市府特別邀請高雄「在地」各級棒球隊，穿著球衣即可於熱身賽期間免費進場觀賽。圖／高雄市運發局提供
為歡慶澄清湖棒球場即將成為職棒第六隊「台鋼雄鷹」在地主場，高市府特別邀請高雄「在地」各級棒球隊，穿著球衣即可於熱身賽期間免費進場觀賽。圖／高雄市運發局提供

2022年中華職棒官辦熱身賽3月19日於澄清湖棒球場熱鬧開打，澄清湖首戰由樂天桃猿對戰中信兄弟。高雄市政府持續提供免費接駁服務力挺中華職棒，從3月19日起官辦熱身賽期間，提供「捷運衛武營站－澄清湖棒球場」免費接駁專車，接駁專車比賽前1小時於捷運衛武營站發車，中途停靠澄清路公車站。

高雄市運發局表示，為歡慶澄清湖棒球場即將成為職棒第六隊「台鋼雄鷹」在地主場，市府特別邀請高雄「在地」各級棒球隊，穿著球衣即可於熱身賽期間免費進場觀賽，讓小球員們有更多觀摩職棒的機會，在高雄在地國際級的球場，感受台灣棒球最高殿堂的賽事。

中華職棒官辦熱身賽預售票將自即日起全面開賣，球迷朋友可到FamiTicket全網購票網https://www.famiticket.com.tw/Home，或全家便利商店FamiPort購票。高市府將自3月19日至30日7場熱身賽事，提供捷運衛武營站至澄清湖棒球場的交通接駁服務，歡迎球迷及市民朋友搭乘高雄捷運至衛武營捷運站5號出口，轉乘免費接駁專車。

接駁車路線去程：捷運衛武營站5號出口(建軍站公車站)→澄清路公車站→澄清湖棒球場。返程：澄清湖棒球場→澄清路公車站→捷運衛武營站5號出口(建軍站公車站)。賽前採定時發車，賽後10分鐘發第一班車。

高雄市政府持續提供免費接駁服務力挺中華職棒，從3月19日起官辦熱身賽期間，提供「捷運衛武營站－澄清湖棒球場」免費接駁專車。圖／高雄市運發局提供
高雄市政府持續提供免費接駁服務力挺中華職棒，從3月19日起官辦熱身賽期間，提供「捷運衛武營站－澄清湖棒球場」免費接駁專車。圖／高雄市運發局提供

棒球 中華職棒 樂天桃猿

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