中職／轉批猿袍有目標 索沙：至少10勝

樂天桃猿隊洋投索沙結束居家隔離，開始在桃園球場自主訓練，轉戰新球隊他為自己設定的目標是「至少十勝」，雖然比較晚抵達台灣，但他希望能夠盡力幫助球隊。

索沙從2019年加入富邦悍將隊後，連續兩年展現宰制級成績，不過去年僅出賽2場就因膝蓋受傷動刀，今天沒有回到原隊，而是換穿樂天桃猿隊球衣。

「棒球有時候很瘋狂。」索沙表示：「我就是努力幫助球隊，雖然比較晚到台灣，但我想要拿到至少十勝，這是我今年的目標，如果超過十勝以上，那就太好了。」

索沙也說自己在隔離期間非常認真在訓練，「因為這是隔離期間唯一能做的。」身兼電影公司老闆的身分，喜愛電影的索沙隔離時也有看電影，不過他笑說，影音平台上的電影不夠多，所以每天起床後就是訓練，然後睡覺。

今年索沙雖然有機會對到前東家，不過他沒有特別想要對上哪位前隊友，「因為他們都像家人一樣，我也喜歡每一個人，特別是YY（林琨笙），他是我的捕手，我尊重他們每一個人，因為在富邦時，他們也很尊重我」。