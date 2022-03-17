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中職／ELEVEN直播官辦熱身賽 Twitch平台免費觀看20戰

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
ELEVEN體育家族Twitch直播平台，今年將提供球迷另一個付費方案選擇。圖／ELEVEN體育家族提供
ELEVEN體育家族Twitch直播平台，今年將提供球迷另一個付費方案選擇。圖／ELEVEN體育家族提供

中華職棒新賽季將於4月2日開打，ELEVEN體育家族除了有線電視、MOD、ELEVEN APP直播賽事，今年也將回歸Twitch直播平台，直播樂天桃猿味全龍、統一獅隊主場賽事。

ELEVEN指出，與猿隊場內外全平台式合作，包括轉播、行銷和節目，新球季將一起邁入第5年，也會持續直播龍隊主場賽事、在電視上打造專屬新節目，至於獅隊連續兩年打進台灣大賽，本季相當令人期待。

ELEVEN在Twitch平台提供球迷另一個付費方案選擇，中職官辦熱身賽19日開打，除了電視轉播全部場次，也讓球迷在Twitch平台免費觀看20場比賽。

Twitch中職相關網址：

樂天桃猿 https://www.twitch.tv/elevensportstw

味全龍https://www.twitch.tv/elevensportstw2

統一7-ELEVEn獅https://www.twitch.tv/elevensportstw3

中華職棒 https://www.twitch.tv/team/cpbl

樂天桃猿 中職 味全龍

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