中職／張祐銘、劉基鴻先後開轟 楊晉豪清壘三壘打屠龍

味全龍隊今天在斗六球場對富邦悍將隊進行熱身賽，張祐銘、劉基鴻先後轟出兩分砲，但悍將隊7局上靠楊晉豪3分打點三壘打奠定江山，終場以7：4獲勝。

這是全聯盟最後一場自辦熱身賽，龍隊打完17場比賽8勝2和7敗；官辦熱身賽19日開打，首日賽程是統一獅隊在台南球場出戰龍隊，中信兄弟隊在高雄澄清湖球場和樂天桃猿隊交手。

悍將隊今天推出4名投手上陣，江少慶先發3局被揮出兩支安打，3局下保送吳東融後，被張祐銘轟出右外野兩分砲；江少慶投50球，最快球速148公里，失兩分退場。

洪聖欽中繼兩局失兩分，4局下一出場就保送吉力吉撈．鞏冠，再被劉基鴻轟出左外野兩分砲。

陳仕朋6局下登板，投3局只被揮出1支安打、無失分，曾峻岳9局下接手，連飆兩次三振後被揮出兩支安打，不過再K掉龍隊最後一名打者林驛騰，終結龍隊攻勢。

龍隊全場動用8名投手，一共被揮出11支安打，出現6次保送；呂偉晟、楊鈺翔各投1局無失分，趙璟榮中繼兩局失1分，蔡明憲5局上失3分，被悍將隊追成4：4平手。

羅國華6局上未失分，但7局上游宗儒出問題，先保送林益全，再被高國麟揮出二壘打，接著董子恩觸身球形成滿壘，楊晉豪揮出清壘三壘打，成為悍將隊致勝一擊。

游宗儒只投0.2局失3分吞敗，龍隊最後兩任投手林逸達、林羿豪合計2.1局無失分。