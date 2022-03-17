中職／陳鴻文、林益全、官大元搞定簽約 熱身賽可上

陳鴻文、林益全以及官大元三名自由球員在官辦熱身賽沒問題，富邦悍將球團宣布已與陳鴻文、林益全完成簽約，中信兄弟隊與官大元的合約也只待流程走完，19日開始的官辦熱身賽，三人應該都可上場。

去年球季後共有四名球員行使自由球員權利，樂天桃猿隊與陳禹勳最早完成簽約，但陳鴻文、林益全以及官大元直到3月3日中職公布的季前名單中，都還看不到名字，代表合約尚未談妥。

富邦悍將隊今天表示，「林益全、陳鴻文皆已完成簽約，細節近日一併公布，球隊會向聯盟進行註冊，在接下來官辦熱身賽中即可出賽。」

中信兄弟隊領隊劉志威則表示，與官大元的談約基本已經OK，就差簽約動作，要趕上官辦熱身賽應該沒問題，「因為內容都談好了，就走一個程序。」

陳鴻文、林益全以及官大元近期在自辦熱身賽出賽沒有問題，不過中職官辦熱身賽本土球員要出賽，必須要經過聯盟註冊程序並經審核通過。