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中職／江少慶投3局挨轟失2分 楊晉豪超前安悍將奪勝

中央社 / 台北17日電
楊晉豪。報系資料照
楊晉豪。報系資料照

中職富邦悍將今天作客斗六球場與味全龍打自辦熱身賽，悍將先發投手江少慶投3局，被張祐銘敲全壘打失2分，悍將打線則是靠著楊晉豪敲超前三壘安打，終場以7比4奪勝。

悍將今天推出本土王牌投手江少慶先發，這是他第2次對外實戰先發，1局下演出3上3下；2局下被劉基鴻敲安打，不過沒有掉分；3局下對吳東融投保送後，被張祐銘轟出2分砲，不過隨即回穩，接下來連解決3名打者。總計江少慶用50球投3局，被敲2支安打，失掉2分，最快球速148公里。

接著洪聖欽接手投2局失掉2分；陳仕朋則是投3局被敲1支安打，投2次三振、2次保送，沒有失分；9局下雖然曾峻岳被敲2支安打，不過也送出3次三振，沒有掉分。

悍將打線率先在3局上展開攻勢，李宗賢敲安打後盜上二壘，霸帝士再擊出安打送回1分；味全在3局下靠著張祐銘敲2分砲逆轉，4局下劉基鴻再從洪聖欽手中轟出2分全壘打，一度取得4比1領先。

不過悍將於5局上反攻，滿壘時高國麟敲出安打，帶有2分打點，陽耀勳再敲安打送回追平分；7局上悍將靠著2次四死球保送、高國麟的二壘安打，再度形成滿壘，接著楊晉豪敲出深遠三壘清壘安打，送回3分取得領先，終場悍將以7比4擊敗味全。

今天這場比賽是各隊的自辦熱身賽最後一場，中職舉辦的官辦熱身賽將在19日開打，共進行20場賽事，開放100%觀眾進場。

江少慶 劉基鴻

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