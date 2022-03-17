快訊

前參謀總長投書：台灣應效法烏克蘭迅速建立國土防衛能力

開出「確切停戰條件」！普亭致電土耳其總統：願意協商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／新庄剛志又出招 牛棚投手也有「登板日」

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
新庄剛志教頭登上球隊官方導覽封面。 火腿隊官方推特
新庄剛志教頭登上球隊官方導覽封面。 火腿隊官方推特

日本職棒火腿隊監督新庄剛志對於牛棚投手使用法有獨到見解，與其讓中繼投手每場1局、連續出賽，他認為能中繼長局數更重要，打算為牛棚投手設定「登板日」。

火腿隊投手教練武田勝表示，跟連續出賽相比，現在中繼投手能否投複數局數更重要，「第一場出賽後，第三場再出賽，為他們設定登板出賽日，這是Big Boss現在重視的。」

目前中繼投手的使用說明書多半是每場待命，登板只投1局，保持連續出賽的可能性，不過武田勝表示，本季火腿隊只投1局的投手應該不多，除了終結者還是設定1局、連續出賽外，會有不少投手採用長中繼方式出賽。

「考量到延長賽可能打到12局。」武田勝說：「比起連續出賽，能夠這場吃下長局數、下一場繼續投長局數，更加重要。」

火腿 牛棚

延伸閱讀

MLB／葛蘭基回鍋老東家皇家 現役200勝投手都有工作了

中職／年齡不是問題 王鏡銘減重9公斤挑戰百中繼

日職／張奕只投8顆球就下班 熱身賽連3場未失分

日職／火腿Big Boss再出大招？考慮讓育成選手開幕戰先發

相關新聞

中職／2022官辦熱身賽澄清湖開打！免費接駁車載你看比賽

2022年中華職棒官辦熱身賽3月19日於澄清湖棒球場熱鬧開打，澄清湖首戰由樂天桃猿對戰中信兄弟。高雄市政府持續提供免費接...

中職／轉批猿袍有目標 索沙：至少10勝

樂天桃猿隊洋投索沙結束居家隔離，開始在桃園球場自主訓練，轉戰新球隊他為自己設定的目標是「至少十勝」，雖然比較晚抵達台灣，...

中職／ELEVEN直播官辦熱身賽 Twitch平台免費觀看20戰

中華職棒新賽季將於4月2日開打，ELEVEN體育家族除了有線電視、MOD、ELEVEN APP直播賽事，今年也將回歸Tw...

中職／張祐銘、劉基鴻先後開轟 楊晉豪清壘三壘打屠龍

味全龍隊今天在斗六球場對富邦悍將隊進行熱身賽，張祐銘、劉基鴻先後轟出兩分砲，但悍將隊7局上靠楊晉豪3分打點三壘打奠定江山...

中職／林安可右手掌骨折 手術成功預計休養3個月

統一獅隊強打林安可於熱身賽時手掌骨折，今天稍早已順利完成手術，接下來預計將休養至少3個月。

中職／陳鴻文、林益全、官大元搞定簽約 熱身賽可上

陳鴻文、林益全以及官大元三名自由球員在官辦熱身賽沒問題，富邦悍將球團宣布已與陳鴻文、林益全完成簽約，中信兄弟隊與官大元的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。