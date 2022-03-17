日職／新庄剛志又出招 牛棚投手也有「登板日」

日本職棒火腿隊監督新庄剛志對於牛棚投手使用法有獨到見解，與其讓中繼投手每場1局、連續出賽，他認為能中繼長局數更重要，打算為牛棚投手設定「登板日」。

火腿隊投手教練武田勝表示，跟連續出賽相比，現在中繼投手能否投複數局數更重要，「第一場出賽後，第三場再出賽，為他們設定登板出賽日，這是Big Boss現在重視的。」

目前中繼投手的使用說明書多半是每場待命，登板只投1局，保持連續出賽的可能性，不過武田勝表示，本季火腿隊只投1局的投手應該不多，除了終結者還是設定1局、連續出賽外，會有不少投手採用長中繼方式出賽。

「考量到延長賽可能打到12局。」武田勝說：「比起連續出賽，能夠這場吃下長局數、下一場繼續投長局數，更加重要。」