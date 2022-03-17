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中職／林靖凱美技守備紅到國外 猛威爾幫介紹

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊林靖凱許下新球季的目標與心願。圖／聯合報系資料照
統一獅隊林靖凱許下新球季的目標與心願。圖／聯合報系資料照

統一獅隊二壘手林靖凱昨天在自辦熱身賽展現美技雙殺，接住打到投手腳跟的彈跳球後坐著傳一壘，神級表現不僅讓台灣球迷驚艷，就連美國知名棒球網紅「JOMBOY」也注意到，前隊友猛威爾順勢介紹林靖凱。

昨天獅隊在台南球場與味全龍隊交手，1局上一壘有跑者，劉基鴻擊出投手姚杰宏正面強襲球，結果還沒落地就剛好打到姚杰宏腳跟彈往二壘，林靖凱先是奮力躍起接殺，落地後重心失衡坐在地上，卻能只靠上半身力量傳往一壘，完成雙殺。

這個守備昨天開始在台灣球迷間發酵，而在YouTube擁有百萬訂閱的JOMBOY也在個人IG上分享這個守備片段，並說：「沒有比這更瘋狂的守備了。」

該則貼文吸引超過2萬人按讚，100多則留言中，還包括前獅隊洋投猛威爾，猛威爾特別標記林靖凱的帳號，介紹這位二壘好手，「這孩子總是做出讓人下巴掉下來的守備」。

林靖凱是在2018年季中加盟獅隊，從隔年開始就展現出守備長才，2020、2021年更連續獲頒二壘手金手套獎，去年打擊火力也跟著成長，今年3月與獅隊簽下2年複數年合約，今年月薪來到30萬元。

林靖凱 統一獅 劉基鴻

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