中職／獅龍兩地互打扯平 林子豪開轟、布里悍好投

統一獅隊今天在台南主場的自辦熱身賽，被味全龍隊在8局上的6分猛攻嚇出一身冷汗，好在林子豪、施冠宇開轟率領下，仍以11：6拿下勝利，另一地斗六球場同樣組合對戰，由龍隊以8：0帶走勝利。

獅隊在台南主場從4局開始得分，高國慶、姚雨翔、陳重廷都敲雙安，加上6局下林子豪2分砲，前6局打完取得7：0領先。

不過8局上龍隊一口氣打了9個人次，包括劉時豪、高淮安兩支清壘長打以及邱辰的陽春砲，攻下6分，追到僅落後1分；8局下統一獅隊在施冠宇三分砲加持下，單局攻下4分，再次拉開差距。

獅隊先發投手姚杰宏3局好投，僅被敲出1支安打，另有3次三振，最快球速達145公里，而接手的古林睿煬最快球速更飆到155公里，不過控球出狀況，出現3次四壞保送，留下滿壘退場，所幸邱浩鈞守住危機，古林睿煬投1.2局無失分。

龍隊兩地先發投手都有好表現，在台南的曹祐齊先發3局無失分，被敲2支安打，另有1次三振、2次保送；在斗六的布里悍初登板，2局被敲2支安打，無失分。

布里悍與賴智垣、劉昱言、王玉譜、郭郁政聯手封鎖獅隊，布里悍最快球速為143公里，5名投手中以王玉譜152公里最快，投1局飆出3次三振另有1次保送。