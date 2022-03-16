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甲子園／日本高校棒球 大谷翔平學弟一年追平56轟紀錄

中央社 / 東京16日綜合外電報導
花卷東高校高一內野手佐佐木麟太郎，至今高中通算全壘打已累計56轟，追平校友、知名旅美球星大谷翔平當年在校締造紀錄。 截圖自推特影片
花卷東高校高一內野手佐佐木麟太郎，至今高中通算全壘打已累計56轟，追平校友、知名旅美球星大谷翔平當年在校締造紀錄。 截圖自推特影片

將在今年日本高中棒球盛會春季甲子園登場的強打、花卷東高校高一內野手佐佐木麟太郎，至今高中通算全壘打已累計56轟，追平校友、知名旅美球星大谷翔平當年在校締造紀錄。

日本日刊體育報導，花卷東今天跟育英高校舉行雙重賽，佐佐木在兩場比賽接連開轟，高中通算全壘打來到56支，只花一年時間就追平「老學長」大谷當年花了3年才達到的56轟紀錄。

佐佐木用全壘打展現自己的絕佳狀態，光是從3月5日到12日就敲出6轟；他進入高中還不到一年，就以驚人速度量產全壘打。

花卷東在今年開打的第94屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）中，首戰將於3月22日對戰和歌山市立和歌山高校，這是佐佐木首度登上甲子園舞台，將在眾人面前挑戰「超越大谷」。

產經新聞報導，第94屆春季甲子園預計3月18日在兵庫縣西宮市甲子園球場開打，整個賽程包括休息日在內共13天。

今年因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，僅讓開幕當天出賽的6所學校成員出席開幕式並依序進場；剩下的26所學校，將透過球場內大型螢幕播放成員進場影像。今年由倉敷工業高校隊長福島貫太代表選手宣誓。

本屆賽事跟以往不同的地方在於採用「繼續比賽」新制，如果因天候不佳等因素造成比賽中斷的話，將在隔天起擇日從中斷局數繼續未完賽事。

甲子園 棒球

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