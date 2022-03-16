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中職／周一補賽可多登錄1人 疫苗傷兵升降增彈性
中華職棒今日天在領隊會議提出疫苗傷兵、補賽增員的新規劃，未來疫苗傷兵球員回一軍，不再限制由「指定遞補球員」降二軍，周一補賽登錄名單可以多一人。
去年中職提出「新冠肺炎疫苗接種傷兵名單」，一軍球員接種疫苗隔日起3天內，可向聯盟申請列入「疫苗傷兵名單」，下放二軍不受再登錄期限10天的規定，同時可登錄與申請人數相同的「指定遞補球員」。
不過原本規定，疫苗傷兵名單球員回到一軍時，必須由原本的指定遞補球員回到二軍，不過不受10天限制，今天修改規定，可以另外指定其他球員下二軍，但就會受到一軍再登錄期限限制。
考量到未來補賽安排在周一，為讓球隊擁有應付連戰所需的戰力，中職也增加規定，若在周一補賽，球隊登錄名單人數從27人增至28人，但僅限一天，球員升降比照傷兵名單方式，同一人升降不受限制，下放其他球員則受再登錄限制。
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