中職／CPBLTV轉戰電信平台 提供單隊、五隊收視方案

中華職棒今天召開領隊會議，今年球季CPBLTV確定與電信平台合作，並提供單隊、五隊不同方案，方便球迷觀賞，會長蔡其昌表示：「各球團都同意聯盟的規劃，也希望提昇讓球迷觀賞轉播的品質跟方便。」

中信兄弟隊Twitch「中信兄弟官方頻道」走向全面收費制後，球迷關心未來是否還能在同一平台看到五隊賽事，蔡其昌表示：「為了要方便球迷收視，所以我們跟電信業者合作。」

代表今年球季球迷在網路觀看以兩個平台為主，一是Twitch，由各球團各自選擇合作，另一就是電信平台的CPBLTV，可一次看到五隊，目前合約尚未簽訂，但據了解該平台為中華電信可能性高。

蔡其昌認為，球團跟Twitch的合作，好處是有文字上即時的互動，選擇聯盟的平台則是有二軍、歷史賽事可以看，「各自有各自的優點，讓球迷有多樣性選擇」。

除了此二平台外，擁有2.5隊轉播權的Eleven Sports，有自己的OTT平台，富邦悍將隊交由MOMOTV轉播，在Line、Twitch上仍是免費播放，蔡其昌表示，短期內還是尊重各球團現有制度，長期下來希望將制度統合。

CPBLTV過去是在聯盟官網轉播，訂閱一年1399元，可以觀看所有一、二軍賽事，包含歷史賽事，今年開始轉移到電信平台，收費方面要等到談妥後才會公告，但蔡其昌表示，與Twitch的價格上不會有太大差異。