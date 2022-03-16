中職／年齡不是問題 王鏡銘減重9公斤挑戰百中繼

統一獅隊中繼投手王鏡銘在開訓典禮許下生涯百中繼的心願，雖然在獅隊牛棚不分勝利、敗戰組的風格下，中繼成功能否入袋無法控制，但他先從可以控制的下手，透過飲食控制，今年成功瘦身近10公斤。

王鏡銘自2010年加盟獅隊後，先發、中繼角色都擔任過，近年以中繼為主，生涯已累積92次中繼成功，只差8次就可成為隊史繼高建三後，第二位成功達陣百中繼的球員。

王鏡銘知道自己在牛棚需要跟年輕投手競爭，經驗雖然是優勢，但去年球季結束後，特別注重上半身肌力訓練，從2010年開始的減重計畫，在今年也收到成效，體重少了9公斤。

去年球季王鏡銘出賽29場取得7次中繼成功，今年要拿下8次看似不難，但獅隊牛棚沒有因領先、落後區分上場人選，王鏡銘挑戰百中繼需要天時地利人和。

中職目前唯一達成百中繼的只有高建三的118次，不過今年樂天隊的賴鴻誠已累積97次、陳禹勳則是90次，加上能夠穩定出賽，競爭百中繼有很大優勢，王鏡銘表示，自己是隨緣，只要能為球隊做出貢獻，才是第一主要任務。

目前統一獅牛棚中，36歲的王鏡銘屬於資深的一員，林岳平總教練也有在球隊提到，不要用年紀否定任何一位選手，而是要展現自己的能力讓大家改變這個觀點，只要有能力能站在球場上，就盡情展現自己的技術為球隊貢獻。