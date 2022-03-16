快訊

生前脫下防彈衣給孩童穿 戰死烏克蘭演員遺體尋獲

酒駕累犯3月31日起公布姓名照片 公總：絕不會馬賽克

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／張奕只投8顆球就下班 熱身賽連3場未失分

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日本職棒歐力士隊台灣投手張奕今天只投8顆球就下班，對樂天打線投出3上3下，後援1局無失分。 資料照(擷圖自推特)
日本職棒歐力士隊台灣投手張奕今天只投8顆球就下班，對樂天打線投出3上3下，後援1局無失分。 資料照(擷圖自推特)

日本職棒歐力士隊台灣投手張奕今天只投8顆球就下班，對樂天打線投出3上3下，後援1局無失分，官辦熱身賽目前出賽3場，防禦率還維持在完美的0。

樂天隊島内宏明今天在1局下的安打先馳得點，3局下也有高飛犧牲打，加上淺村榮斗的1分打點安打，以3：0擊敗歐力士隊，先發投手早川隆久5局無失分拿下勝投，終結者松井裕樹1局無失分救援成功。

歐力士隊先發投手中村勝4局失3分承擔敗投，接下來交給牛棚，張奕在8局下打卡上班，先花5球讓田中和基敲出投手方向滾地出局，接下來1球讓小鄉裕哉敲出二壘滾地出局，最後面對代打的銀次，2顆146公里速球，製造左外野界外飛球出局。

張奕今天總計8球投完1局無失分，最快球速為146公里，前兩場比賽在5日對上橫濱隊是1局被敲2安、1次三振，13日對上中日隊1局無安打、1次三振，目前累積出賽3場、3局無失分，2次三振，被敲2支安打。

歐力士 張奕

延伸閱讀

日職／王柏融連10打數無安 吳念庭二壘打終止安打荒

日職／火腿Big Boss再出大招？考慮讓育成選手開幕戰先發

日職／万波中正狂轟成火腿救星 王柏融競爭遇內外夾攻

日職／張奕登板隊友單局2次失誤 中繼1局無失分

相關新聞

中職／林靖凱美技守備紅到國外 猛威爾幫介紹

統一獅隊二壘手林靖凱昨天在自辦熱身賽展現美技雙殺，接住打到投手腳跟的彈跳球後坐著傳一壘，神級表現不僅讓台灣球迷驚艷，就連...

中職／CPBLTV 攜手電信平台 轉播進入OTT新時代

中華職棒昨天召開領隊會議通過，CPBLTV今年球季將與電信平台合作，提供單隊、5隊不同方案，方便球迷觀賞，會長蔡其昌表示...

中職／獅龍兩地互打扯平 林子豪開轟、布里悍好投

統一獅隊今天在台南主場的自辦熱身賽，被味全龍隊在8局上的6分猛攻嚇出一身冷汗，好在林子豪、施冠宇開轟率領下，仍以11：6...

甲子園／日本高校棒球 大谷翔平學弟一年追平56轟紀錄

將在今年日本高中棒球盛會春季甲子園登場的強打、花卷東高校高一內野手佐佐木麟太郎，至今高中通算全壘打已累計56轟，追平校友...

中職／聯盟關心台鋼組隊進度 龍隊表示不需特別優惠

中華職棒今天召開領隊會議，第6隊台鋼雄鷹組隊進度，預計4月初提交營運計畫，中職會長蔡其昌表示，味全龍球團表示不需特別優惠...

中職／周一補賽可多登錄1人 疫苗傷兵升降增彈性

中華職棒今日天在領隊會議提出疫苗傷兵、補賽增員的新規劃，未來疫苗傷兵球員回一軍，不再限制由「指定遞補球員」降二軍，周一補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。