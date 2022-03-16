日職／張奕只投8顆球就下班 熱身賽連3場未失分

日本職棒歐力士隊台灣投手張奕今天只投8顆球就下班，對樂天打線投出3上3下，後援1局無失分，官辦熱身賽目前出賽3場，防禦率還維持在完美的0。

樂天隊島内宏明今天在1局下的安打先馳得點，3局下也有高飛犧牲打，加上淺村榮斗的1分打點安打，以3：0擊敗歐力士隊，先發投手早川隆久5局無失分拿下勝投，終結者松井裕樹1局無失分救援成功。

歐力士隊先發投手中村勝4局失3分承擔敗投，接下來交給牛棚，張奕在8局下打卡上班，先花5球讓田中和基敲出投手方向滾地出局，接下來1球讓小鄉裕哉敲出二壘滾地出局，最後面對代打的銀次，2顆146公里速球，製造左外野界外飛球出局。

張奕今天總計8球投完1局無失分，最快球速為146公里，前兩場比賽在5日對上橫濱隊是1局被敲2安、1次三振，13日對上中日隊1局無安打、1次三振，目前累積出賽3場、3局無失分，2次三振，被敲2支安打。