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日職／王柏融又無安陷一成保衛戰 吳念庭二壘打破低潮

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融連續10打數無安打之下，打擊率掉到剛好1成。 擷圖自推特
王柏融連續10打數無安打之下，打擊率掉到剛好1成。 擷圖自推特

旅日台將王柏融春訓打擊陷入低潮，今天在官辦熱賽對西武隊2打數未敲安，連續10打數無安打之下，打擊率掉到剛好1成，西武隊的吳念庭則有一支2分打點的二壘打，幫助西武隊以7：5拿下三連勝。

王柏融今天並未先發，而是在6局上代打今川優馬，敲出左外野飛球出局，隨後鎮守左外野，8局上的第2打席則是揮棒落空三振，總計2打數無安打、1次三振；王柏融在熱身賽出賽10場，20打數敲出2安打，打擊率1成整。

火腿隊另兩名洋將表現相對亮眼，先發二壘手艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）在官辦熱身賽初登場，3打數1安打，是支二壘打，另有1次保送上壘。

另名洋砲努涅茲（Renato Nunez）2打數無安打，有1次保送，不過前一場是3打數2安打，包括1發陽春砲的表現，熱身賽4場比賽打擊率為5成71。

吳念庭則中斷了連14打數無安打的低潮，今天作為先發一壘手，雖然前兩打席是三壘界外飛球、二壘滾地球出局，不過5局下前一棒外崎修汰被敬遠保送後，吳念庭在2出局滿球數，一、二壘有人時敲出二壘打，一口氣灌進2分，將比數拉開到7：2。

西武隊在1局下就先靠著愛斗的滿貫砲，單局取得5分，加上5局吳念庭的關鍵長打，拉開差距，火腿隊雖然在7局上攻下3分，但之後未能再越雷池一步。

西武 吳念庭

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