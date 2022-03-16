棒球／甲組成棒放關業餘限制 職棒退役滿4年不受限

業餘甲組成棒社會隊從2021年起，將每隊職棒退役身分球員限額縮減為3人，經過重新討論，棒協即日起調整規定，職棒球員退役滿4年、將不再受限，折衷放寬標準。

台灣目前有10支業餘甲組成棒隊，職棒退役球員重返業餘名額，基於維持五級棒球結構正常發展，從10名逐步縮減，2011年8人、2012年縮減為每隊5人、2021年起改為每隊3人為限，提供大專及高中畢業球員除了職棒之外，延續棒球生命的選擇。

近年中職每年底釋出約3、40名球員，被釋出球員年齡層越來越低，有不少是不超過25歲的球員，甚至高中畢業、進到職棒僅3、4年，職業生涯就面臨終結，也讓重返業餘限額再度受到討論。

中華民國棒球協會表示，確實有成棒社會隊指出現在許多年輕職棒球員被釋出、找不到工作，協會也在2週前召開技術委員會討論，職棒退役滿4年球員、重返業餘滿4年球員，將不再受名額限制，等於釋出更多空間。

職棒退役球員重返業餘限額討論不少，贊同、反對意見皆有，贊成者認為可以提供年輕球員更多機會，反對者則認為對一開始就選擇留在業餘打拚的球員不公平。

棒協秘書長林宗成表示，基於棒球振興計畫，兼顧職棒、甲組社會隊發展，球員一開始的選擇就要想好，讓甲組社會隊運作成常態，這樣的理念不能改，3個名額不會調整，但也正視目前釋出球員年輕化的現象，採取折衷調整規定。

調整後的規定即日起生效，林宗成也提到，職棒退役球員重返業餘每隊限額3人，加上部分球隊傾向不吸收退役球員，名額並不多，職棒退役球員若還想繼續從事棒球相關領域的工作，也鼓勵他們考教練、裁判，採多元的方式同時進行。

目前如安永鮮物成棒隊姜建銘、綺麗珊瑚成棒隊球員兼教練潘菘瑋等人，都符合調整後的新規定，重返業餘已經滿4年、將不被計算在3個限額之內。