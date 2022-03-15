中職／領隊會議將討論CPBLTV 規畫單點、全餐收費模式

中職明天將召開領隊會議，重點議題為CPBLTV的下一步，會長蔡其昌預告全新的CPBLTV將在其他平台上出現，朝讓球迷可以在一個平台上看到5隊比賽為目標，也規畫有購買單隊及全餐兩套收費模式。

中信兄弟隊Twitch「中信兄弟官方頻道」走向全面收費制，加上擁有2.5隊轉播權的Eleven Sports，也有自己的ott平台轉播，衝擊CPBLTV去存，球迷關心未來是否還能在CPBLTV看到完整的5隊賽事，蔡其昌今天透露聯盟規畫。

聯盟將在明天召開領隊會議，重點議題就是CPBLTV的授權，蔡其昌表示，「希望在開幕戰前可以完成讓大家訂閱，明天領隊會議要做一個確定，讓球迷這兩個禮拜以來煩惱的事情可以獲得解決。」

蔡其昌指出，CPBLTV未來將直接進入一個平台，「為什麼一定要進去？我講過，我自己在看CPBLTV都覺得很不方便，因為介面不好。」他指出兩大目標，「第一是方便收看，5隊可以在一個平台上看得到，第二是優化過去的CPBLTV。」

他也強調CPBLTV存在的必要性，「當聯盟擁有CPBLTV，持續被5隊授權時，就不怕像過去馬賽克事件重演。與其到時再高喊要會長解決，不如事先先想好，這是我的備援，不怕斷訊、馬賽克，CPBLTV可以正常服務球迷。」

蔡其昌表示，接下來的作業程序還很多，包括要和MOMO、Eleven Sports、兄弟等洽談，但他掛保勝，「我可以跟大家講，我們會努力讓所有球迷可以在一個平台上看到5隊比賽。」

收費方式是球迷另一個矚目焦點，蔡其昌透露目前規畫兩個選擇，購買單隊或是全餐，全餐的價格當然會優惠很多，他也能預見明天一定會有球隊提出，每隊球迷人數一樣如何分潤，「以5隊目前慘澹經營的狀況，我早就有猜到會講這個，聯盟已經算出一套公式，聯盟要說服5個球團，不會讓大家吃大鍋飯、分一樣的錢。 」