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日職／火腿Big Boss再出大招？考慮讓育成選手開幕戰先發

聯合新聞網 / 綜合報導
火腿開幕戰可能會讓育成選手姫野優也掛帥先發。 取自姫野優也臉書
火腿開幕戰可能會讓育成選手姫野優也掛帥先發。 取自姫野優也臉書

日本火腿監督新庄剛志又有新花招要耍，根據日本運動網站Sponichi報導，火腿開幕戰可能會讓育成選手姫野優也掛帥先發。

3月25日為日職開幕戰，大多數的球隊都已經公布先發投手，除了新庄剛志仍保持神祕，只透露開季一軍的13名投手都有機會角逐開幕戰先發，Sponich報導提到，除了去年12勝的王牌投手上澤直之和新人球季10勝的伊藤大海，去年才棄打從投的育成選手姫野也是人選之一。

姫野2015年獲得日本火腿隊第8指名，原本被認為是打擊、守備、速度兼備的潛力外野手，但是等到2018年才上到一軍，出賽2場4打數被三振3次，還打出1支雙殺打，2020年季後被戰力外，改簽育成選手合約，去年季中球隊改訓練他當投手，沒想到他適應力極佳，二軍初登板就投出155公里球速。

姫野優也將在明天對上西武的熱身賽出戰，據Sponich表示，若他表現良好不但將升格為支配正選手，而且還有機會成為史上首位季前還是育成選手的開幕戰先發。

日本

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