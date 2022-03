中職／張泰山回憶澳職生涯 「40歲他們還願意要我」

澳洲駐台辦事處「40年、40個故事」計畫,這集主角為味全龍打擊教練「森林王子」張泰山,影片談到張泰山曾在澳洲職棒打球的故事。

去年澳洲駐台辦事處慶祝在台成立40週年,因此推出「40年、40個故事」計畫,其中曾在生涯晚年跑到澳洲打球的張泰山,也和觀眾分享他的故事,在2017年8月底時,張泰山決定轉戰澳洲職棒加盟阿德雷德鯊魚。

張泰山表示:「我在台灣打了20年的職棒,在因緣際會下跑去澳洲再打,哇!那時已經40歲了,我還能去哪支球隊?因為已經在職棒上告一段落,那我要怎麼辦?澳洲說可以打看看,我就想說好啊,如果有人要我的話,40幾歲的老人,結果阿德雷德說我要,才很幸運去澳洲打職棒。」

「澳職給我的印象非常棒,讓我體會到打棒球可以這麼快樂、輕鬆,應該說亞洲棒球文化都非常嚴謹,輸球時就要拘謹一點,不要太開心因為你是輸隊,可是在澳洲贏球非常快樂、輸球也感覺蠻快樂的。」

張泰山回憶,當時儘管遠在澳洲打球,還能看到台灣球迷前來現場加油,真的很感謝他們,「我最感動的,是我在台灣的一些球迷,他們請假跑來澳洲看我,他們知道阿德雷德有辦一個台灣日,他們做了海報、旗子,在球場發給大家。」

張泰山當時曾以滿貫砲替澳職的最終戰畫下完美的句點,感動無數球迷,「那場比賽很多台灣、澳洲球迷進場,自己跑壘時,也把球帽舉高感謝大家,我想說這是最後一次跑壘,我就全場一直跟大家敬禮,一直跟大家說再見。」

最後張泰山希望大家有機會能親自體驗澳洲的美,「很多人知道澳洲很漂亮,可是有很多小地方大家不曉得,像阿德雷德,我相信很少人會知道阿德雷德也是這麼漂亮,希望澳洲的美,有更多台灣人看到。」

’40 Years, 40 Stories’ brings you baseball legend Chang Tai-Shan, who signed on to play for Adelaide after retiring from Taiwan’s League. Here he discusses his amazing experience of living in Adelaide, 🇦🇺 baseball culture, & heartfelt support from fans in Australia & Taiwan: 👇 pic.twitter.com/r6NeSpGxqs