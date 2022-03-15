中職／張泰山回憶澳職生涯 「40歲他們還願意要我」

澳洲駐台辦事處「40年、40個故事」計畫，這集主角為味全龍打擊教練「森林王子」張泰山，影片談到張泰山曾在澳洲職棒打球的故事。

去年澳洲駐台辦事處慶祝在台成立40週年，因此推出「40年、40個故事」計畫，其中曾在生涯晚年跑到澳洲打球的張泰山，也和觀眾分享他的故事，在2017年8月底時，張泰山決定轉戰澳洲職棒加盟阿德雷德鯊魚。

張泰山表示：「我在台灣打了20年的職棒，在因緣際會下跑去澳洲再打，哇！那時已經40歲了，我還能去哪支球隊？因為已經在職棒上告一段落，那我要怎麼辦？澳洲說可以打看看，我就想說好啊，如果有人要我的話，40幾歲的老人，結果阿德雷德說我要，才很幸運去澳洲打職棒。」

「澳職給我的印象非常棒，讓我體會到打棒球可以這麼快樂、輕鬆，應該說亞洲棒球文化都非常嚴謹，輸球時就要拘謹一點，不要太開心因為你是輸隊，可是在澳洲贏球非常快樂、輸球也感覺蠻快樂的。」

張泰山回憶，當時儘管遠在澳洲打球，還能看到台灣球迷前來現場加油，真的很感謝他們，「我最感動的，是我在台灣的一些球迷，他們請假跑來澳洲看我，他們知道阿德雷德有辦一個台灣日，他們做了海報、旗子，在球場發給大家。」

張泰山當時曾以滿貫砲替澳職的最終戰畫下完美的句點，感動無數球迷，「那場比賽很多台灣、澳洲球迷進場，自己跑壘時，也把球帽舉高感謝大家，我想說這是最後一次跑壘，我就全場一直跟大家敬禮，一直跟大家說再見。」

最後張泰山希望大家有機會能親自體驗澳洲的美，「很多人知道澳洲很漂亮，可是有很多小地方大家不曉得，像阿德雷德，我相信很少人會知道阿德雷德也是這麼漂亮，希望澳洲的美，有更多台灣人看到。」