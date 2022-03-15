快訊

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／曾仁和強襲球退場 右腳踝經治療無大礙

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
曾仁和。圖／樂天桃猿隊提供
曾仁和。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊對「龍王」王維中很有一套，今天在自辦熱身賽首局就從他手中攻下4分，終場以6：3擊敗味全龍隊，先發投手曾仁和投2.1局，因強襲球提前退場，右腳踝經治療後無大礙。

兩軍今天在斗六球場交手，由同樣具備大聯盟資歷的曾仁和、王維中同場先發，王維中去年對猿隊先發4場，吞下0勝3敗、防禦率6.53，來到今年春訓的過招依然搞不定。

王維中第1局被敲5安打，開賽連續6棒上壘，最終只投1局退場，共用23球，失血4分，最快球速141公里。

曾仁和投2.1局失3分，失血出現在第2局，先保送吉力吉撈．鞏冠，拿莫．伊漾敲出三壘打攻下1分，李凱威補上兩分砲，第3局則在面對首位打者張政禹時，遭強襲球打中右腳踝，曾仁和仍抓下這個出局數後退場，右腳踝經治療後並無大礙。

曾琦緊急接手中繼1.2局，邱駿威投2局，以及范柏絜、何逸龍、朱俊祥各負責1局，5名後援投手皆未失分；猿隊打線共敲12支安打，林澤彬、林承飛都貢獻3安。

龍隊在王維中退場後，依序由廖文揚、蔡明憲、羅華韋、廖任磊、陳冠偉登板，廖任磊投2.2局被敲3安打、未失分，送出4K。

王維中 曾仁和

延伸閱讀

中職／「龍虱大戰」都早退 王維中失血4分、曾仁和挨強襲球

中職／霸帝士連3場保底2安 悍將13安打暈味全

中職／初先發還在調 王維中挨轟、江少慶投觸身

木棒聯賽／曾仁和提供「秘方」 周彥農球速進化

相關新聞

中職／王維中失速 龍開季有備案

「龍王」王維中在春訓連兩場登板失血，調整尚未進入狀況，也為味全龍隊4月3日賽季首戰先發埋下變因，龍隊要準備B計畫。

中職／領隊會議將討論CPBLTV 規畫單點、全餐收費模式

中職明天將召開領隊會議，重點議題為CPBLTV的下一步，會長蔡其昌預告全新的CPBLTV將在其他平台上出現，朝讓球迷可以...

日職／火腿Big Boss再出大招？考慮讓育成選手開幕戰先發

日本火腿監督新庄剛志又有新花招要耍，根據日本運動網站Sponichi報導，火腿開幕戰可能會讓育成選手姫野優也掛帥先發。 3月25日為日職開幕戰，大多數的球隊都已經公布先發投手，除了新庄剛志仍保持

中職／張泰山回憶澳職生涯 「40歲他們還願意要我」

澳洲駐台辦事處「40年、40個故事」計畫，這集主角為味全龍打擊教練「森林王子」張泰山，影片談到張泰山曾在澳洲職棒打球的故事。 去年澳洲駐台辦事處慶祝在台成立40週年，因此推出「40年、40個故事」計

中職／曾仁和強襲球退場 右腳踝經治療無大礙

樂天桃猿隊對「龍王」王維中很有一套，今天在自辦熱身賽首局就從他手中攻下4分，終場以6：3擊敗味全龍隊，先發投手曾仁和投2...

中職／「龍虱大戰」都早退 王維中失血4分、曾仁和挨強襲球

樂天桃猿與味全龍隊今天進行自辦熱身賽，「土蝨」曾仁和、「龍王」王維中同場先發，王維中投1局被敲5安打，失血4分退場，曾仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。