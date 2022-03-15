中職／曾仁和強襲球退場 右腳踝經治療無大礙

樂天桃猿隊對「龍王」王維中很有一套，今天在自辦熱身賽首局就從他手中攻下4分，終場以6：3擊敗味全龍隊，先發投手曾仁和投2.1局，因強襲球提前退場，右腳踝經治療後無大礙。

兩軍今天在斗六球場交手，由同樣具備大聯盟資歷的曾仁和、王維中同場先發，王維中去年對猿隊先發4場，吞下0勝3敗、防禦率6.53，來到今年春訓的過招依然搞不定。

王維中第1局被敲5安打，開賽連續6棒上壘，最終只投1局退場，共用23球，失血4分，最快球速141公里。

曾仁和投2.1局失3分，失血出現在第2局，先保送吉力吉撈．鞏冠，拿莫．伊漾敲出三壘打攻下1分，李凱威補上兩分砲，第3局則在面對首位打者張政禹時，遭強襲球打中右腳踝，曾仁和仍抓下這個出局數後退場，右腳踝經治療後並無大礙。

曾琦緊急接手中繼1.2局，邱駿威投2局，以及范柏絜、何逸龍、朱俊祥各負責1局，5名後援投手皆未失分；猿隊打線共敲12支安打，林澤彬、林承飛都貢獻3安。

龍隊在王維中退場後，依序由廖文揚、蔡明憲、羅華韋、廖任磊、陳冠偉登板，廖任磊投2.2局被敲3安打、未失分，送出4K。