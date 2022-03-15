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中職／「龍虱大戰」都早退 王維中失血4分、曾仁和挨強襲球
樂天桃猿與味全龍隊今天進行自辦熱身賽，「土虱」曾仁和、「龍王」王維中同場先發，王維中投1局被敲5安打，失血4分退場，曾仁和則投到第3局，因強襲球提前退場。
王維中剛在12日先發投1局，休2天後再次登板，今天賽前設定2局、40球，但首局就碰到不少狀況。
王維中開賽連續讓6棒上壘，林澤彬、藍寅倫、朱育賢、林智平、林承飛都從他手中敲出安打，陳俊秀打成中間方向滾地球，則因二壘手李凱威的失誤上壘。
王維中1局被敲5安打、失血4分，考量用球數已多而退場，龍隊第2局換上廖文揚接替。
同場較勁的曾仁和，也沒能完成賽前設定的5局、90球，首局三上三下，在第2局遇到亂流，先保送吉力吉撈．鞏冠後，拿莫．伊漾敲出三壘打先攻下1分，李凱威補上兩分砲，第3局的首位打者張政禹擊出投手方向強襲球，曾仁和下丘接球完成刺殺後傷退，此役投2.1局失3分。
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