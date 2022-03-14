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中職／林立4安打、梁家榮兩分砲 猿隊1分差險勝獅
統一獅、樂天桃猿隊今天兩地過招，在嘉義縣棒球場之戰由猿隊以4：3險勝，林立單場4安打，梁家榮炸裂兩分砲，貢獻3分打點。
梁家榮首局狙擊獅隊先發投手江辰晏，以兩分砲幫助猿隊先馳得點；第6局面對李慶隆的投球，林立敲安，並靠盜壘、捕手暴傳進占三壘，梁家榮的高飛犧牲打再度建功，一人貢獻猿隊的前3分打點，第4分由林泓育的二壘打護送回來；擔綱開路先鋒的林立則是單場4打席都是安打。
猿隊此役由黃子鵬先發，投5局共用91球，被敲7安打、失3分，有6次三振、3次四死球保送。
黃子鵬在前2局展現K功單局各飆2K，第3局以觸身球開局掀起亂流，兩出局後被何恆佑掃出三壘打先失1分，李丞齡補上二壘打、再帶有1分打點；第4局獅隊攻勢再起，邱智呈三壘打、鄭鎧文一壘打串聯，再打下1分。
猿隊接續由萬昭清、蘇俊羽、王躍霖、朱俊祥登板，皆投1局無失分，凍結獅隊分數；獅隊打線以何恆佑表現最佳，單場5打數敲出3安打。
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