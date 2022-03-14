中職／教練開轟啦！潘武雄敲陽春砲 預告看一次少一次

樂天桃猿、統一獅隊今天在兩地過招，在台南棒球場之戰以6：6平手收場，本季以選手兼教練身分征戰的潘武雄，代打敲出陽春砲，面對生涯最後一年賽季的心情坦然，賽後眯起笑眼向球迷喊話，「請球迷來為統一和為我加油，因為看一次少一次喔。」

猿隊此役由左投陳冠宇首度在熱身賽先發，投5局共用77球，被敲5安打、無失分，打線則由林智平在4局以兩分砲狙擊王鏡銘開火，第8局再突破江承峰，單局打下4分，一度取得6：1領先。

獅隊靠潘武雄7局的陽春砲突破鴨蛋，8局下的4分大局成為進逼關鍵，林子豪的二壘打開啟攻勢，姚雨翔、潘武雄的保送及高國慶、陳傑憲的安打各有1分打點。

3月11日剛滿41歲的潘武雄，以一軍打擊教練兼選手的身份投入今年賽季，迎接選手生涯最後一年，他坦言身分的轉換還有些不習慣，「現在只是剛開始而已，我比較還沒有抓到技巧，跟著去開會、學習，也在選手身上學東西。」

潘武雄自承在自己的生涯規畫中，這把年紀也感覺差不多了，今年剛好球隊有本土教練的職缺出來，也給了他一些緩衝時間可以學習怎麼當一名教練，從17年選手生涯告別當然會有不捨，但即便退役後也會持續打擊，「因為要去體驗他們（選手）的動作，才知道怎麼教。」