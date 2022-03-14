快訊

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將3轟無法彌補投手失分 兄弟唯一開轟是張志豪

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
高國輝2局下揮出陽春砲，攻下全隊第1分。圖／富邦悍將隊提供
高國輝2局下揮出陽春砲，攻下全隊第1分。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天在嘉義市球場對中信兄弟隊進行熱身賽，高國輝、戴培峰、申皓瑋先後開轟，包辦全隊6分打點，不過5名投手也被揮出14支安打，包括張志豪5局上兩分砲，一共丟掉10分，終場以6：10落敗。

悍將先發投手郭俊麟投4局，用58球完成任務，被安打4、保送2、三振4，失兩分有1分自責，最快球速143公里。

郭俊麟退場後，陳韋霖接手兩局失兩分、林逸翔1局失4分、江國豪1局失兩分，曾峻岳9局上登板讓兄弟3上3下。

兩隊打完前6局4：4平手，兄弟7局上面對林逸翔，揮出4支安打攻下4分，8局上再從江國豪的手中，以3支安打追加兩分，領先到比賽結束。

悍將全場出現10支安打，包括2局下高國輝陽春砲、5局下戴培峰3分砲、申皓瑋7局下兩分砲，仍以4分之差輸球。

郭俊麟先發4局失兩分，最快球速143公里。圖／富邦悍將隊提供
郭俊麟先發4局失兩分，最快球速143公里。圖／富邦悍將隊提供
張志豪5局上揮出兩分砲。圖／中信兄弟隊提供
張志豪5局上揮出兩分砲。圖／中信兄弟隊提供

申皓瑋 郭俊麟

延伸閱讀

響應北市鼓勵結婚成家 民眾黨8選將情人節傳愛

黨造勢蹭市府議會資源？柯文哲：不要想太多、大家高興就好

中職／張志豪復出敲安喊緊張 彭政閔要他放心

中職／兄弟好消息 張志豪復出首打席就敲安

相關新聞

韓職／金廣鉉剛簽約大聯盟就結束封館 韓媒惋惜：無情的3天

由於遲遲等不到大聯盟勞資雙方談妥，韓籍左投金廣鉉上星期宣布重返韓職，與老東家SSG登陸者簽下破天荒的大約，不料3天後大聯盟就結束封館，也讓南韓媒體與球迷為金廣鉉感到相當可惜。 33歲的金廣鉉20

中職／教練開轟啦！潘武雄敲陽春砲 預告看一次少一次

樂天桃猿、統一獅隊今天在兩地過招，在台南棒球場之戰以6：6平手收場，本季以選手兼教練身分征戰的潘武雄，代打敲出陽春砲，面...

中職／悍將3轟無法彌補投手失分 兄弟唯一開轟是張志豪

富邦悍將隊今天在嘉義市球場對中信兄弟隊進行熱身賽，高國輝、戴培峰、申皓瑋先後開轟，包辦全隊6分打點，不過5名投手也被揮出...

中職／「龍虱大戰」都早退 王維中失血4分、曾仁和挨強襲球

樂天桃猿與味全龍隊今天進行自辦熱身賽，「土蝨」曾仁和、「龍王」王維中同場先發，王維中投1局被敲5安打，失血4分退場，曾仁...

中職／王維中失速 龍開季有備案

「龍王」王維中在春訓連兩場登板失血，調整尚未進入狀況，也為味全龍隊4月3日賽季首戰先發埋下變因，龍隊要準備B計畫。

中職／春訓搶先發輪值 陳冠宇還沒掉分

請纓爭取先發輪值，樂天桃猿隊左投陳冠宇努力儲存本錢，昨天面對統一獅隊的自辦熱身賽，先發5局被敲5安打、無失分，僅用77球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。