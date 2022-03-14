中職／悍將3轟無法彌補投手失分 兄弟唯一開轟是張志豪

富邦悍將隊今天在嘉義市球場對中信兄弟隊進行熱身賽，高國輝、戴培峰、申皓瑋先後開轟，包辦全隊6分打點，不過5名投手也被揮出14支安打，包括張志豪5局上兩分砲，一共丟掉10分，終場以6：10落敗。

悍將先發投手郭俊麟投4局，用58球完成任務，被安打4、保送2、三振4，失兩分有1分自責，最快球速143公里。

郭俊麟退場後，陳韋霖接手兩局失兩分、林逸翔1局失4分、江國豪1局失兩分，曾峻岳9局上登板讓兄弟3上3下。

兩隊打完前6局4：4平手，兄弟7局上面對林逸翔，揮出4支安打攻下4分，8局上再從江國豪的手中，以3支安打追加兩分，領先到比賽結束。