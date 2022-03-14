中職／樂天女孩也有粉絲俱樂部了 籃籃隊長扛KPI壓力大

樂天女孩Rakuten Girls春訓於11日展開，今天舉辦媒體見面會，22位成員、6位練習生加上團長壯壯、Rina以及MC沐姸、艾融亮相，領隊浦韋青至現場發放開訓紅包，宣布新球季由「籃籃」籃靖玟續任隊長，岱縈和筠熹也連任副隊長。

樂天女孩今年新增6名練習生，學妹們每天都自主加強訓練超過6小時，今天在現場受到學姐無情考驗，學姐菲菲要求練習生每天都要回傳應援舞影片10支，曲羿現場要考伏地挺身，學姐七嘴八舌加強操練，讓練習生嬌喊：「學姐專心春訓就好，不要整我們啦！」

去年加入的林襄已經變成二年級學姐，以過來人之姿暖心分享經驗給學妹，「球場的舞非常非常的多，像自己之前沒有時間練習跳舞，所以一開始沒有那麼在行，只能找時間每天狂練習，還曾經練到深夜，獨自一人爆哭，但勤能補拙。只要努力練，絕對都會有好的結果。」

浦韋青也宣布今年將推出「樂天女孩官方粉絲俱樂部RKG fc」會員，申請會費為新台幣1314元，象徵「愛妳一生一世」，入會除了可獲得價值超過1500元的會員專屬限定商品「香香盒」外，還有許多會員限定福利，如參加樂天女孩單曲發表會、女孩主題日活動優先參加權等好康，粉絲們更能選擇自己喜愛的女孩卡面，預計將於3月18日開始招募。

MC沐姸在現場為隊長籃籃起鬨要進行「晉爵」儀式，笑稱隊長要扛起粉絲俱樂部的「KPl」、作業績，浦韋青帶來「樂天女孩執行長CEO」名片給籃籃，賦予籃籃扛起招募會員KPI的重責大任。籃籃壓力超大，她笑說：「難道這是能力越大，責任越重嗎？我的籃朋友在哪裡？我會不會拜託瓜哥認購500張比較快啊！」

樂天女孩NFT也將於3月18日和實體會員卡同步發售，規畫透過新台幣和以太幣 (ETH)等不同貨幣之購買平台作選擇。樂天女孩NFT將以動態的旋轉正方體呈現，虛實整合了女孩實體會員卡、個人資料卡，以及採用位元像素風格為22位女孩量身打造獨一無二的個人畫像，隨機搭配不同的背景、服裝、配件等多元創作。擁有樂天女孩NFT除了同享會員卡精裝禮盒與福利，未來還能參與NFT獨家的球賽現場互動、女孩線上社群交流等獨享權益。