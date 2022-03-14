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中職／度過滿壘危機 陳冠宇春訓首場先發5局無失分
樂天桃猿隊左投陳冠宇今天首度在自辦熱身賽先發，對戰統一獅隊，第5局面臨滿壘危機力保不失，最終投5局被敲5安打、無失分。
陳冠宇9日在熱身賽首度出賽，對味全龍隊中繼2局六上六下，今天猿隊兵分兩路，陳冠宇出征台南球場對壘獅隊，投5局有4局面臨上壘者。
陳冠宇首局接連被胡金龍、蘇智傑敲出安打，第2局則在兩出局後被陳重廷掃出安打，第3局演出三上三下，第4局則在施冠宇的安打後，緊接著出現雙殺打，陳冠宇該局也僅面對3名打者。
最大亂流出現在第5局，陳冠宇先被林岱安敲出二壘打，面對陳重廷、胡金龍都投出保送，兩出局、滿壘危機之下讓陳鏞基打成二壘飛球，有驚無險度過危機。
陳冠宇最終先發5局、無失分，送出2次三振、2次保送，2K都賞給林焌翰。
陳冠宇去年以榜眼之姿加入猿隊，尚未兌現球隊對他的期待，出賽21場（6場先發），防禦率高達6.52，吞下5敗、5次救援失敗；今年春訓請纓爭取先發一席，陳冠宇目前在自辦熱身賽兩場對外登板，合計7局無失分。
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