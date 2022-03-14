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韓職／李大浩退休之旅定案 有球迷說NO、秋信守支持

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
韓職球星李大浩日前宣布將在今年季後退休。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
韓職球星李大浩日前宣布將在今年季後退休。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

樂天巨人隊39歲球星李大浩邁入生涯最後1季，南韓職棒聯盟（KBO）今天正式宣布，現有10支球隊將會全部加入他的退休之旅，向這位聯盟傳奇人物、前國家隊重要球員致敬。

李大浩2001年從巨人展開韓職生涯，日前宣布將在今年季後退休，球團為他安排引退儀式理所當然；大聯盟退役球星、SSG登陸者隊老將秋信守表態支持，但有其他球隊的球迷認為，沒有必要舉行全聯盟退休之旅，KBO今天為此事定案。

李大浩效力巨人16季曾在2006、2010年拿過三冠王，2010年更是包辦7個打擊數字榜首，奪下年度MVP，當年連續9場比賽開轟，至今仍是韓職紀錄，目前351轟並列史上第3、1324分打點名列第5。

除了韓職生涯，李大浩2012到15年轉戰日職，效力歐力士、軟銀隊各兩季，繳出98轟、348分打點，2014、15年幫助軟銀奪下總冠軍，15年也成為史上首位奪下日本大賽MVP的南韓球員。

李大浩2016年赴美加盟水手隊，出賽104場打擊率2成53、全壘打14支、打點49分，隔年返韓發展至今，近兩季合計仍有39轟、191分打點，還是決定打完今年球季就要退休。

這門重砲從2006年多哈亞運開始對決中華隊，2008年北京奧運幫助南韓奪金，直到2017年經典賽還在國家隊陣容；他將是韓職史上第2位由KBO宣告退休之旅的球員，第1人是2017年三星獅隊「國民打者」李承燁。

韓職 李大浩 樂天巨人 秋信守

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