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T1／台中葳格太陽3月主場首勝 李昱叡：可帶動運動熱潮

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
台中葳格太陽隊奪3月主場首勝。圖／台中市運動局提供
台中葳格太陽隊奪3月主場首勝。圖／台中市運動局提供

T1職業籃球聯盟賽事持續進行，台中葳格太陽隊回到台中主場台體大展開主場系列賽事，今天迎戰台南台鋼獵鷹隊，吸引逾3800名球迷到場力挺，台中葳格太陽也在球迷的支持下勇奪3月主場首勝，運動局長李昱叡親自到場代表市府致上謝意，讚賞球隊精采表現，歡迎球迷踴躍支持。

運動局說明，台中葳格太陽已躍升聯盟排行第3名，今天以堅強陣容應戰，全隊以115：91的比數奪下3月主場首勝。李昱叡表示，感謝教練團專業指導及球員們的辛苦的表現，也感謝所有熱情粉絲們到場加油，讓賽事圓滿成功。現場同時宣傳台中市將在4月9至12日首度舉辦的111年全國身心障礙運動會，屆時歡迎市民一同關注身障運動發展。

李昱叡表示，市長盧秀燕上任後，積極打造「酷城市、酷運動」，並持續力推職業運動，運動局積極與相關團隊合作，陸續促成棒球、籃球、足球、排球等各類熱門競賽成立職業、準職業與特色業餘運動賽事在台中發展。此外，對於身心障礙運動推廣更是不遺餘力，台中是首座成立身心障礙體育總會的城市，每年也定期籌辦專屬身障選手的全市性綜合運動賽會，此次承接身障運以「友愛台中，共好無限」作為精神標語，市府將盡力完善賽事規畫與周邊服務，提供身障選手優質與友善參賽環境，展現運動實力實現自我。

排球 台鋼

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