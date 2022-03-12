千名風火輪好手齊聚競速 斗六市長盃滑輪溜冰賽登場

斗六市公所主辦的「市長盃全國滑輪溜冰錦標賽」，吸引近千名選手齊聚雲林縣立溜冰場競速追風。兩天的賽事廣邀15個縣市343所學校、單位參賽，今天首日競賽十分激烈，各競速選手，不論個人或團體都卯足全力爭取佳績，賽況熱烈。

雲林縣有50所學校約200多名選手參賽，近百名幼兒園的小選手也上場力拼，贏得滿場掌聲，開幕典禮由斗六市長林聖爵主持，邀請斗六千歲太鼓團表演，震撼的太鼓聲，激發選手的競技魂，帶動競賽氣氛。

市長林聖爵感謝全國各校師長及民間社團推動「滑輪溜冰運動」，使賽況一年比一年進步，帶動運動風氣，尤其選手年齡層下降，代表滑輪風氣愈旺，看到幼兒組的小將，穿上訓練鞋在溜冰場上努力滑輪的的模樣，十分可愛。