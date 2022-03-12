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中職／霸帝士連3場保底2安 悍將13安打暈味全

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊投手江少慶。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手江少慶。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊江少慶與味全龍隊王維中首次在自辦熱身賽亮相，火力戰卻成為焦點，悍將隊靠林哲瑄首局首打席開轟，加上霸帝士2支長打發威，全場13支安打，以10：3擊敗龍隊，拿下二連勝。

王維中被點名是龍隊本季首戰先發投手，今天首次出賽明顯還在調整中，面對第1名打者林哲瑄就挨轟，總計1局被敲4安、丟掉2分。

江少慶也只投2局，沒有失分，首局投出3上3下後，第2局被敲安、投出觸身球、保送都出現，讓對手攻占二、三壘，不過仍順利化解危機。

味全龍隊投手王維中。圖／味全龍隊提供
味全龍隊投手王維中。圖／味全龍隊提供

悍將打線在首局攻下2分後，5到7局又攻下8分，先發跟後段替補的都有發揮，其中第三棒左外野手、新洋砲霸帝士更是3打數2安打，都是二壘打且各有1分打點，目前熱身賽出賽3場都敲出雙安，也都有長打。

龍隊則是到8局下才靠著蔣少宏的2分砲破蛋，9局下林辰勳敲出三壘打後，再靠著石翔宇高飛犧牲打，跑回第3分；林辰勳打擊表現也是龍隊最佳，4打數3安打，只差全壘打就完全打擊。

林哲瑄 王維中

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