中職／霸帝士連3場保底2安 悍將13安打暈味全
富邦悍將隊江少慶與味全龍隊王維中首次在自辦熱身賽亮相，火力戰卻成為焦點，悍將隊靠林哲瑄首局首打席開轟，加上霸帝士2支長打發威，全場13支安打，以10：3擊敗龍隊，拿下二連勝。
王維中被點名是龍隊本季首戰先發投手，今天首次出賽明顯還在調整中，面對第1名打者林哲瑄就挨轟，總計1局被敲4安、丟掉2分。
江少慶也只投2局，沒有失分，首局投出3上3下後，第2局被敲安、投出觸身球、保送都出現，讓對手攻占二、三壘，不過仍順利化解危機。
悍將打線在首局攻下2分後，5到7局又攻下8分，先發跟後段替補的都有發揮，其中第三棒左外野手、新洋砲霸帝士更是3打數2安打，都是二壘打且各有1分打點，目前熱身賽出賽3場都敲出雙安，也都有長打。
龍隊則是到8局下才靠著蔣少宏的2分砲破蛋，9局下林辰勳敲出三壘打後，再靠著石翔宇高飛犧牲打，跑回第3分；林辰勳打擊表現也是龍隊最佳，4打數3安打，只差全壘打就完全打擊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言